I følge en tweet postet på Ronin Networks offisielle Twitter-konto, har Ronin-broen blitt utnyttet og 173 600 ETH og 25,5 millioner USDC-mynter verdt rundt 612 millioner dollar ble stjålet.

The Ronin bridge has been exploited for 173,600 Ethereum and 25.5M USDC. The Ronin bridge and Katana Dex have been halted. — Ronin (@Ronin_Network) March 29, 2022

Etter hacket har både Ronin bridge og Katana DEX blitt stoppet.

Ronin sa imidlertid i Twitter-tråden som berørte utnyttelsen at teamet deres jobber med «rettshåndhevende tjenestemenn, rettsmedisinske kryptografer og våre investorer for å sikre at alle midler blir gjenvunnet eller refundert». Det ble også sagt at "alle AXS, RON og SLP på Ronin er trygge."

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now. — Ronin (@Ronin_Network) March 29, 2022

Hva vi vet om hacket så langt

I følge en offisiell kommunikasjon fra Ronin Network på Substack , klarte hackeren å ta over kontrollen over fire av Sky Mavis Ronin-validatorer sammen med en tredjepartsvalidator administrert av Axie DAO.

Sky Mavis Ronin-kjede består av ni validatornoder og fem av de ni må legge ved sine signaturer for at et innskudd eller uttak skal bli gjenkjent. Selv om valideringsnøkkelordningen er desentralisert og bygget for å begrense en angrepsvektor som den som nettopp skjedde, fant hackeren en bakdør gjennom nettverkets gassfrie RPC-node og fikk signaturen for Axie DAO.

I skrivende stund hadde RON-tokenet, som er Ronins native governance-token, falt med over 20 % i løpet av den siste timen.