I 2022 har vi sett inngangen til et nytt meme-token med hundetema, Baby DogeCoin (BabyDoge) . Meme-mynten får nå fantastisk fart og en fanatisk følge av investorer som tror den vil nå samme høyder som andre meme-mynter som Shiba Inu og Dogecoin. Men bør du kjøpe den? Vel, her er noen høydepunkter først:

I skrivende stund har Baby DogeCoin (BabyDoge) faktisk tiltrukket seg over 1,3 millioner innehavere

Mynten har også økt til en markedsverdi på rundt 1,6 milliarder dollar, og handles til 0,000000006015 dollar per mynt.

Baby Dodge er også opp rundt 10 % de siste 24 timene, noe som indikerer økt bullish aktivitet.

Datakilde: Coinmarketcap.com

Baby DogeCoin (BabyDoge) – Prisutvikling og analyse

Kort tid etter lanseringen i år har Baby DogeCoin (BabyDoge) tiltrukket seg en god del av fans. Mynten har nå rundt 1,3 millioner innehavere, og hvaler er også i ferd med å komme inn. Tokenet har også fått oppføringer fra toppbørser, inkludert CoinEx og andre.

Dette har presset mynten høyere, og den har steget nesten 10 % i løpet av de siste 24 timene. Vi har også sett økt buzz i sosiale medier rundt Baby DogeCoin (BabyDoge). Faktisk har tokenet vært et av trendemnene på Twitter, og den offisielle kontoen har allerede over 800 000 følgere. På tidspunktet for skriving av dette innlegget handles Baby DogeCoin (BabyDoge) for $0,000000006015.

Bør du kjøpe Baby Doge?

Håpet for de fleste som har investert i BabyDoge at den skal kunne konkurrere med andre meme-mynter som Shiba Inu, Dogecoin og andre. Dette er veldig mulig og kan hjelpe deg med å oppnå massiv avkastning. Faktisk gikk BabyDoge fra null til 1,6 milliarder dollar i markedsverdi ganske raskt.

Men vær oppmerksom på at meme-mynter ikke har noen seriøse underliggende fundamenter. De er rett og slett spekulative eiendeler, og som sådan er de veldig risikable. Ikke legg alle sparepengene dine her.