Cosmos (ATOM) forblir motstandsdyktig under kryptonedgangen

Cosmos (ATOM) har vist en utrolig motstandskraft, selv da det bredere kryptomarkedet rapporterte svakhet i januar. Mynten har faktisk blitt handlet veldig nær sine all-time highs selv om den er litt lavere. Med denne prisutviklingen, bør du kjøpe Cosmos (ATOM)? Her er noen høydepunkter først:

I skrivende stund handles tokenet for $39,41, ganske nær den høyeste prisen den har hatt på rundt $46.

Dessuten er Cosmos (ATOM) omtrent 400 % opp fra sin laveste pris, registrert i juni i fjor.

Mynten har også steget med nesten 7 % i løpet av 24-timers intradagshandel.

Datakilde: Tradingview.com

Cosmos (ATOM) – prisprediksjon og analyse

For det meste av januar har mange Altcoins i markedet sett massive fall. Men det ser ut til at Cosmos (ATOM) har klart å holde seg stødig. Til tross for noen få tilbakeslag, har tokenet kommet tilbake. Det er fortsatt ca. 3 % ned på 7 dager, men er fortsatt 7 % høyere i løpet av 24-timers intradagshandel.

På tidspunktet for skriving av dette innlegget handles Cosmos (ATOM) for rundt $39. Det er ganske nær sin all-time high på $46. Selv om vi ikke forventer at den vil teste disse høydene på nytt i de kommende dagene, vil Cosmos (ATOM) sannsynligvis konsolidere seg rundt $40-merket. Tokenet har også steget forbi sine 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt, noe som tyder på at en bullish justering er tilstede.

Bør du kjøpe Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) er en av de mest populære altmyntene. Kjeden ser også ut til å tilby en av de raskeste og rimeligste blokkjedene i verden for innovative utviklere. Det har vært en hit blant investorer, rangert blant de 10 beste etter markedsverdi.

Basert på dette grunnlaget, er det en anstendig token å få tak i. Den nylige prisutviklingen viser også at den kan være motstandsdyktig selv om bredere motvind holder tilbake kryptoaktiva.