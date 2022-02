Spekulasjoner rundt den amerikanske sentralbankens renteøkninger fortsetter å hindre Bitcoin, ifølge Marcus Sotiriou i GlobalBlock .

Prisen på Bitcoin er fortsatt over $43 000 etter en nylig oppgang i prisene. Imidlertid er den ledende kryptovalutaen "nølende" til å gjøre et stort sprang oppover, foreslår en analytiker ved den britiske-baserte digitale aktivaplattformen GlobalBlock.

Han peker på markedsbekymringer knyttet til høyere renter som en av faktorene som legget en demper på flaggskip-kryptovalutaen sine sjanser for ytterligere stigning.

I et notat delt med CoinJournal der han kommenterer forskjellige Bitcoin-relaterte nyhetshendelser denne uken, peker Marcus Sotiriou på data som viser at Bitcoins siste opptur har blitt drevet av en oppgang i futuresmarkedet. Han bemerker at det nylige rallyet hadde bena støttet av derivatmarkedene mens de ble solgt på spot.

De aggregerte kumulative volumdataene (CVD) for spot- og futuresmarkedet viser at sistnevnte har hatt en betydelig økning de siste ukene mens spotvolumene fortsatte å stagnere.

" Dette antyder at denne prisstigningen var drevet av spekulasjoner eller sikring, snarere enn reell etterspørsel ," bemerket han.

Mens det bredere markedet passer på språket i den amerikanske sentralbankens referater fra politikkmøtet 25.–26. januar, sier Sotiriou at innholdet kan gi et «innblikk» i Feds tenkning om renter.

Selv om han tror at markedet neppe vil bli "sjokkert" av dagens FOMC-minutter gitt at investorer allerede har priset inn renteøkningen i mars, er det fortsatt bekymring rundt hvor aggressivt Fed vil gå.

Til tross for disse bekymringene, sier Sotiriou at økte investeringer i kryptosektoren fra store finansinstitusjoner er en positiv indikator på en mulig opptur.

Slike selskaper inkluderer Singapores DBS som planlegger å lansere en kryptohandelstjeneste for forhandlere innen utgangen av 2022, og Fidelity, som nettopp lanserte et børshandlet produkt (ETP) i Europa.

Bitcoin handles for tiden rundt $43 630, nesten 1 % lavere de siste 24 timene. Kryptovalutaen ser ut til å speile det amerikanske aksjemarkedet, med S&P 500 og Nasdaq som er ned med henholdsvis 0,76 % og 1,31 %.