Kanadisk politi vil svarteliste 34 kryptolommebøker

Politiordren, rapporterer Counter Signal, er en del av regjeringens "nødstiltak" og setter over 25 Bitcoin, eller omtrent 1,4 millioner dollar i fare for å bli blokkert for lastebilførernes tilgang.

Canadas Royal Canadian Mounted Police (RCMP) har angivelig beordret alle FINTRAC-regulerte selskaper i landet til å stanse alle forretningstransaksjoner med 34 kryptovaluta-lommebøker, etter en ordre fra myndighetene.

I følge en rapport dekket av medieplattformen The Counter Signal, er de svartelistede kryptolommebøkene angivelig knyttet til Freedom Convoy i Ottawa.

"Ontario Provincial Police og Royal Canadian Mounted Police etterforsker for tiden kryptovalutadonasjoner som samles inn i forhold til ulovlige handlinger som faller inn under omfanget av Emergency Measures Act ," siterer Counter Signal RCMP-ordren.

Ordren nevner deretter Emergency Economic Measures Order og sier at 29 Bitcoin-adresser, 2 Ethereum-adresser og tre kontoer som involverer henholdsvis Cardano, Monero og Litecoin, skal stanse alle transaksjoner som fastsatt i nødloven, paragraf 19(1).

" All informasjon om en transaksjon eller foreslått transaksjon med hensyn til disse adressene skal avsløres umiddelbart til kommissæren for Royal Canadian Mounted Police, på [email protected] ," har RCMP beordret.

Som bemerket av Counter Signal, har de oppførte lommebøkene stått for transaksjoner fra $0 til $1,1 millioner. Rundt 25 bitcoins verdt 1,4 millioner dollar vil sannsynligvis bli påvirket hvis ordren igangsettes, heter det i rapporten.

Frihetskonvoiens protester har strukket seg de siste 18 dagene, med lastebilsjåfører som blokkerer motorveier i Ottawa og møter en tøff holdning fra Canadas statsminister Justin Trudeau.

Ifølge lokale nyheter har Ottawa Police Service brukt mer enn 14,1 millioner dollar for å få slutt på protestene.