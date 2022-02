Red Bulls Max Verstappen vant F1-tittelen i 2021

Den rekordstore avtalen vil også føre til at Bybit jobber med Red Bull Racing om fan-tokens og blokkjede-utdanningsprogrammer.

Bybit har annonsert en flerårig sponsoravtale med Oracle Red Bull Racing, og blir Formel 1-lagets første 'Principal Team Partner' noensinne.

ByBit blir også F1-teamets offisielle 'Cryptocurrency Exchange Partner' og vil bidra til flere samarbeid som fremmer fan-engasjement og kryptoadopsjon.

Avtalen vil føre til at Bybit investerer 50 millioner dollar per år i tre år i sponsingen av Red Bull Racing, noe som bringer totalen til 150 millioner dollar. I følge en uttalelse fra partnerne vil den rekordstore avtalen bli betalt i både kontantkrypto (BitDAOs styringstoken BIT).

Bybits avtale med Redbull kommer i hælene på et dramatisk tittelavgjørende løp for racingteamets Max Verstappen. F1-mesteren i 2021 vant Abu Dhabi Grand Prix på siste runde av sesongens siste løp, og toppet Redbulls 11 seire og 10 pole-posisjoner sesong med stil.

Ben Zhou, medgründer og administrerende direktør i Bybit sa:

“ Oracle Red Bull Racings unike energi og kreativitet inspirerer oss. Teamet har endret spillet på samme måte som digitale eiendeler har endret det globale finansielle systemet .»

Partnerskapet vil inkludere samarbeid med prosjekter som involverer NFT-aktiveringer, utstedelse av sosiale tokens og promotering av blokkjedeteknologiutdanning og adopsjon for positiv endring og finansiell inkludering.

De to partnerne skal også jobbe for å promotere og støtte kvinner i blokkjeder, ifølge en pressemelding publisert 16. februar.

Den største krypto-relaterte avtalen i sporten

Den treårige avtalen er for øyeblikket den største per år av alle sportsavtaler som er forseglet av kryptoselskaper.

Til sammenligning innebærer Crypto.coms store avtale om navnerettigheter på $700 millioner for Staples Center (nå Crypto.com Arena) $35 millioner per år over 20 år.

Algorands avtale på 100 millioner dollar med Drone Racing League vil investere 25 millioner dollar per år over 5 år.