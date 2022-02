Over £222 000 ble brukt per dag på digital Yuan under vinter-OL

Vinter-OL 2022 i Beijing var øyeblikket hele verden ble introdusert for Kinas første offisielle digitale valuta for første gang: den digitale yuanen.

Mer enn £222 000 sies å ha blitt brukt med landets eget digitale token hver dag, ifølge nye rapporter fra People's Bank of China (PBoC). Deltakerne, besøkende og arrangørene ville bruke 2 millioner e-CNY, verdt $316 000 hver dag. Generaldirektøren for Digital Currency Research Institute, Mu Changchun, ga dataene under et webinar arrangert av Atlantic Council. Han sa der:

"Jeg har en grov anelse om at det er flere eller noen få millioner digitale yuan i betalinger hver dag, men jeg har ikke eksakte tall ennå."

Han la til at det ennå ikke fantes noen oversikt over antall transaksjoner mellom kinesiske statsborgere og utenlandske deltakere. Tjenestemannen bemerket fortsatt at utenlandske brukere har en tendens til å bruke maskinvarelommebøker mer, med henvisning til e-CNY-debetkortene, som ser ut som kredittkort uten vanlig brikke og magnetstripe. Mu Changchun sa:

"Programvarelommebøkene brukes hovedsakelig av innenlandske brukere."

Dette rapporterte beløpet spiller en viktig rolle i bidraget fra CBDC i Kina. Det totale transaksjonsvolumet for den digitale yuanen nådde 13 milliarder dollar i november 2021 siden lanseringen av CBDC i april 2020. Den kinesiske regjeringen har brukt reklamen for vinter-OL for å promotere CBDC. Den statskontrollerte Bank of China satte opp en rekke spesielle minibanker på enkelte sentrale steder under lekene, slik at internasjonale gjester kunne konvertere sine utenlandske sedler til e-CNY eller vanlige yuan-sedler.

Verdens første introduksjon til digital Yuan

Shijingshan har åpnet en nettside for de kommende vinter-lekene, og den har begynt å støtte betalinger gjort med statens digitale penger kjent som e-CNY. Anta at vinterlekene blir verdens første introduksjon til den kinesiske valutaen. Kina har allerede delt ut virtuelle røde konvolutter som inneholder en prototype av den digitale yuanen. Innbyggere i Beijing og Shanghai kan teste valutaen i daglig bruk på denne måten.

Shijingshan er et distrikt i den vestlige delen av Beijing. Nettstedet deres opplyser at over 200 selgere støtter betalinger gjort ved hjelp av e-CNY på 2022 vinterleker, inkludert McDonald's. Du husker kanskje denne mynten under dets opprinnelige prosjektnavn, DCEP, Digital Currency Electronic Payment.

Nylig kunngjorde den kinesiske regjeringen at de ville distribuere 200 000 virtuelle røde konvolutter, som hver inneholder 200 digitale Yuan som er verdt litt over £20. Shanghai har annonsert en lignende plan og er klar til å dele ut 350 000 virtuelle røde konvolutter til folk over hele byen under neste ukes Dragon Boat Festival. Gavene er en del av Kinas landsomfattende pilotprogram for å teste den digitale valutaen ytterligere. Så langt er denne nye valutaen utprøvd i åtte byer.

Bekymringer om sikkerhet og personvern

Egenskapene til den digitale yuanen har reist noen bekymringer om sikkerhet og personvern. Faktisk anser noen amerikanske senatorer CBDC som en "massiv sikkerhetstrussel mot individuelle brukere."

Den britiske spionsjefen Jeremy Fleming hevdet sent i 2021 at bruk av CBDC kan tillate Beijing å spore brukere og overvåke globale transaksjoner. Til tross for bekymringene tilbyr CBDC en god mulighet til å demokratisere betalingssystemer.

Utvinningsforbud

Kina har inntatt en anti-kryptovaluta holdning mens de har økt innføringen av CBDC. I følge de siste rapportene er så mange som 2 millioner kryptogruveenheter fanget i Kinas tidligere gruvehub.

Utvinningsarbeidere som forsøker å flytte virksomheten til Nord-Amerika har angivelig tapt millioner av dollar mens de prøvde å eksportere kryptogruvemaskinvare.