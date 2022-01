Bekymringer i DeFi ettersom Bitcoin stopper under $40 000

S&P 500 har holdt seg relativt uendret.

På fredag ble Bitcoin (BTC) handlet for over $37 000, opp rundt 3% i løpet av de foregående 24 timene. I mellomtiden, etter en turbulent uke, har flere alternative kryptovalutaer begynt å sette seg.

Analytikere lette også etter signaler om en sannsynlig tilbakegang i aksjemarkedet, noe som stimulerer kryptokjøp. I løpet av den siste uken har S&P 500 holdt seg relativt uendret, i motsetning til en økning på 1 % i BTC og et tap på 3 % i ETH.

Investorer fortsetter å trekke seg tilbake fra amerikanske aksjer til tross for den forventede justeringen av den amerikanske sentralbankens finans- og pengepolitikk. Flere investorer kan begynne å kutte sine risikofylte eiendeler hvis salget fortsetter, med kryptovalutaer som de første som blir påvirket. Som et resultat kan et priscomeback bli begrenset på kort sikt.

Videre, gitt makroøkonomiske utfordringer, er flere eksperter bekymret for en gjentakelse av 2017-2018. Det ser imidlertid ut til at vinteren har kommet, sett i lys av en nedgang på over 40 % i BTC fra den høyeste toppen på rundt $69 000 i november.

Er det en systemfare i kryptomarkedene?

Den nåværende underytelsen til forskjellige kryptovalutaer og desentraliserte finans (DeFi) tokens antyder at kryptomarkeder er mer risikable. Når det er mye volatilitet, kan noen tradere bytte til bitcoin, som er mindre farlig i kryptomarkedet.

Verdien av tokens knyttet til Wonderland-utvikleren har stupt

Popsicle Finances ICE har falt 22 % de siste 24 timene, Wonderlands TIME har falt 15 %, og Abracadabras SPELL har falt 15 %. Daniele Sestagallis mynter har fått en lojal tilhengerskare de foregående månedene på grunn av hans samfunnsfokuserte orientering mot kryptoprosjekter. På et tidspunkt ble prosedyrene hans verdsatt for milliarder av dollar, men disse rikdommene har siden fordampet.