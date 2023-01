Beste altcoins for 2023 som kan bli til en formue

De beste altcoins gir ofte vanvittige gevinster for investorer. For å få mest mulig ut av avkastningspotensialet er det alltid best å kjøpe altcoins i de tidligste stadiene, men det er også noen etablerte altcoins som ser ut til å bli gode investeringer i løpet av de kommende årene.

Her er de fem beste altcoins for 2023:

Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) The Sandbox (SAND) XRP (XRP) ChainLink (LINK)

1. Metacade (MCADE)

Metacade er den første fellesskapsdrevne arkaden og den største desentraliserte arkaden i verden, noe som gjør den til den beste altcoinen for 2023. Plattformen tilbyr både tilfeldig og konkurrerende gaming som gjør det mulig for spillere å tjene kryptovaluta-belønninger ved å spille forskjellige titler i arkadestil.

Metacade er bygget på Ethereum-blokkjeden og leverer avansert play2earn (P2E)-mekanikk. Spillere får mer kontroll over spillopplevelsen og kan stemme på nye spill designet for Metacade gjennom sitt Metagrants-program. Metagrants-ordningen, som vil belønne spillutviklere som sender inn de mest populære spillideene til Metacades fellesskap, skal utdele sin første Metagrant i andre halvdel av 2023.

Metacade tilbyr noen ekstra brukerfordeler og en rekke måter å tjene en kryptoinntekt på. Work2Earn-funksjonen vil hjelpe Metacade-fellesskapet med å lansere en karriere i Web3, ettersom spillere kan få tilgang til både kortsiktige og permanente jobbmuligheter med Metacade-partnere.

Spillere kan også få tilgang til nye spilltitler før de offisielt lanseres gjennom plattformens beta testroller. Fellesskapet kan gi tilbakemelding til spillutviklere mens de spiller nye titler, og samtidig avdekke og rapportere eventuelle feil som må fikses før lansering.

Metacades Create2Earn-funksjon vil belønne medlemmer av fellesskapet for å gi nyttige bidrag til andre medlemmer. Du får belønninger for å legge ut spillanmeldelser, dele GameFi alfa og samhandle med andre brukere, ettersom Metacade over tid har som mål å bli et sentralt knutepunkt for blokkjede-spillere.

Hvorfor kjøpe MCADE?

MCADE-tokenet lanserte nylig sitt presale som har vært en stor suksess. Under starten av Metacades betafase ble 192 428 071 token solgt, noe som har fått inn midler på en verdi av $ 1 644 280 millioner for å bygge Metacade-plattformen.

Metacade kan bli en av de mest brukte GameFi-plattformene, med en langsiktig prisprognose på over $ 1 — en 50x økning fra slutten av presale. Tidlige investorer kan oppnå betydelige gevinster, og det er derfor det er altcoin nummer én for 2023 og videre.

>>> Du kan delta i Metacade sitt presale her <<<

2. Litecoin (LTC)

Den nest beste altcoinen for 2023 er Litecoin, en kryptovaluta laget som en Bitcoin-gaffel. Det blir ofte referert til som sølvet til Bitcoins gull, og leverer mye av den samme funksjonaliteten, men med forbedret skalerbarhet.

Litecoin kan oppnå blokkavslutning på 3,5 minutter — betydelig raskere enn Bitcoins ti minutter. Prosjektet omtaler seg selv som den nest mest populære rene kryptovalutaen, ettersom kjernefunksjonen er å sende penger over internett ved hjelp av en sikker og transparent blokkjede.

I motsetning til andre blokkjeder støtter ikke Litecoin utviklingen av desentraliserte applikasjoner (dApps). I stedet fokuserer LTC-tokenet utelukkende på å være et byttemiddel for enkeltpersoner og selgere over hele verden.

Over 2 000 butikker og andre forhandlere aksepterer LTC som betaling, siden det har vært en pålitelig metode for å behandle P2P-transaksjoner siden starten i 2011. Litecoin er en av de originale kryptovalutaene som ble opprettet bare 2 år etter at Bitcoins Genesis-blokk ble opprettet.

Hvorfor kjøpe LTC?

Kjerneteamet bak Litecoin-prosjektet er erfarne utviklere med utmerkede karrierer, med Charlie Lee som grunnlegger. Teamet fortsetter å bygge Litecoin-økosystemet med mål om å gjøre LTC til en alternativ betalingsmetode for BTC som er bedre egnet til daglig bruk.

Mimblewimble Extension Block (MWEB) gikk live på Litecoin-nettverket tidlig i 2022, som ble utpekt som den største oppgraderingen til blokkjeden siden den først ble lansert. Oppgraderingen forbedrer Litecoins skalerbarhet og kan hjelpe LTC til å bli en kontantlignende kryptovaluta.

LTC-prisen er for øyeblikket $ 62,59. Den har en all-time high på over $ 400 og har potensial til å nå $ 1 000 i verdi over tid. På det nåværende prisnivået er LTC en av de beste altcoins for 2023, ettersom den har et stort potensiale for desentralisert finans (DeFi) i fremtiden.

3. Sandbox (SAND)

Sandbox er den tredje beste altcoinen for 2023. Prosjektet er et metavers-spil i åpen verden som lar brukere bygge sine egne spillopplevelser. Spillere kan kjøpe, selge og lage digitale eiendeler som de deretter kan tjene penger på i Sandbox’ gaming-verden.

Prosjektet prioriterer brukergenerert innhold ( UGC ) som utgangspunkt for spillet. Ved å la brukere lage sine egne spill i Sandbox, er omfanget av det virtuelle landskapet i stadig utvikling. Brukere kan utforske dette landskapet og delta i en rekke forskjellige aktiviteter, i tillegg til å tjene token i P2E-spill som andre brukere har bygget.

Sandbox sørger for et verktøysett som lar brukere lage spill med et sett regler som kan tilpasses. Dette lar hvem som helst bli en spillutvikler med liten eller ingen programmeringserfaring, noe som kan bidra til å øke det generelle nivået av innovasjon innen GameFi over tid.

Alle spill kan preges som NFT-figurer og selges på plattformens markedsplass ved å bruke SAND-token. SAND kan også brukes til å kjøpe andre ting, som for eksempel karakteroppgraderinger og andre unike gjenstander. Graden av tilpasningsmuligheter som spillere kan få mens de spiller Sandbox er en av de primære grunnene til populariteten.

Hvorfor kjøpe SAND?

Sandbox er et av de mest brukte blokkjede-spillene, med SAND-tokenet som regelmessig er det beste metavers-prosjektet etter markedsverdi. Spilleoppsettet har blitt sammenlignet med Minecraft, tidenes mest kjøpte PC-spill.

Populariteten til UGC som et spilleoppsett gjenspeiles i de tidlige suksessene til Sandbox. Over tid forventes prosjektet å vokse etter hvert som den bredere GameFi-sektoren blir mer populær blant vanlige brukere.

SAND er for øyeblikket verdt $ 0,403797, ned fra det rekorden på $ 7,50. Tokenet har potensial til å stige betydelig i verdi over tid, noe som gjør det til en av de beste altcoinene for 2023.

4. XRP (XRP)

Den fjerde beste altcoinen for 2023 er XRP — en desentralisert kryptovaluta som kan gi øyeblikkelig likviditet for internasjonale oppgjør. Ripple, moderselskapet til XRP-kryptovalutaen, har dannet store partnerskap med finansinstitusjoner for å utvikle løsninger for globale transaksjoner ved å bruke digitale eiendeler på forskjellige måter.

XRP-tokenet kan legge til rette for nesten umiddelbare globale transaksjoner til nesten null kostnad for avsenderen. Dette representerer en stor forbedring i forhold til tradisjonell finans, som vanligvis tar dager på å bekrefte grenseoverskridende betalinger og krever renter for behandling av store transaksjoner.

Av den grunn kan XRP og andre digitale eiendeler med rimelighet forbedre effektivitetsnivået for tradisjonelle finansoperasjoner. Dette er verktøyet som loves av Ripple, som er grunnlaget for deres partnerskap med store institusjoner som JP Morgan, Santander og Bank of England .

Hvorfor kjøpe XRP?

XRP har vært gjenstand for en langvarig rettssak med US Securities og Exchange Commission (SEC). Saken mot XRP tar sikte på å bevise at tokenet er en sikkerhetstoken i stedet for en kryptovaluta. Det er imidlertid allment forventet at XRP vinner saken og får godkjenning fra myndighetene som en kryptovaluta.

Prisen på XRP ble sannsynligvis holdt tilbake under oksemarkedet i 2021 på grunn av den pågående saken med SEC. XRP er fortsatt blant topp 10 kryptovalutaer til i dag, og har en markedsverdi på nesten $ 20 milliarder i løpet av bjørnemarkedet.

SEC-saken forventes å avsluttes i 2023, med XRP som fremstår som en legitim kryptovaluta i øynene til amerikanske påtalemyndigheter. XRP kan skyte i været i verdi etter dette punktet, noe som gjør den til en av de beste altcoinene for 2023.

5. ChainLink (LINK)

ChainLink er den femte beste altcoinen for 2023. Den består av uavhengige orakler som registrerer data fra flere blokkkjeder som muliggjør sikker interoperabilitet mellom ulike nettverk, og hjelper dApps å dele og bruke data fra ulike kilder utenfor kjeden.

Protokollen gjør det mulig å lese og distribuere smarte kontrakter på tvers av forskjellige blokkjede-økosystemer, og lagrer data fra utenfor kjeden i et gjennomsiktig, automatisk oppdaterende orakel bygget på kjeden. Oraklet kan brukes til å umiddelbart dele data som kan brukes med ulike applikasjoner, som desentraliserte utvekslinger (DEX) og mer.

Off-chain-dataene registrert på ChainLink lar utviklere bruke mer informasjon i smarte kontrakter og øke kompleksiteten til dApps. ChainLink er en av de mest brukte orakelløsningene, og tilbyr tjenester til store kryptoplattformer, inkludert Aave og Huobi.

Hvorfor kjøpe LINK?

LINK er det opprinnelige tokenet for ChainLink-økosystemet. Tokenet representerer en eierandel i protokollen, ettersom investorer kan kjøpe tokenet som en investering, verdilager eller for å sende penger over hele verden på en rekke forskjellige blokkjeder.

ChainLink planlegger også å introdusere LINK-tokenet som innsats, noe som vil øke nytteverdien i fremtiden. Å bruke tokenet som innsats vil gi passive belønninger til validatorer for å sikre infrastrukturen i nettverket.

LINK er for øyeblikket priset til $ 5,71, med en all-time high på over $ 50. Tokenet forventes å gjenvinne sine tidligere høyder og produsere store gevinster i løpet av de kommende årene. Av den grunn er det en av de beste altcoins for 2023 på dagens prisnivå.

Metacade: den beste altcoinen for 2023

Metacade er uten tvil den beste altcoinen for 2023. Etter å ha solgt 140 millioner MCADE-token i løpet av beta-runden, forventes MCADE-tokenet å selge ut alle faser av presale. Begivenheten vil se prisen på MCADE stige fra $ 0,008 til $ 0,02 per token, noe som gir investorer en begrenset tid til å engasjere seg til den nåværende prisen på $ 0.01.

Prosjektet tilbyr unike funksjoner til Web3-brukere og en rekke forskjellige metoder for å tjene, betalt i krypto. Metacade har potensial til å bli en av de største GameFi-plattformene som finnes, så investorer må være raske for å skaffe seg den beste altcoinen for 2023 før presale blir utsolgt.

Du kan kjøpe krypto i denne listen på eToro her .