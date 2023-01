Hvis du synes DOGE er verdt hypen etter Musk sitt Twitter-oppkjøp, ta en nærmere titt på Metacade som fikk inn € 1 million i presale under beta-runden

Akkurat når du trodde det ikke kunne være mer hype rundt Dogecoin (DOGE), satte Elon Musk sitt Twitter-oppkjøp ryktebørsen i gang igjen. Hadde Musk virkelig tenkt å innlemme DOGE på Twitter ? Det er et spennende forslag, og et som ville ha betydelig positive konsekvenser for DOGE.

Men ikke alle kjøper hypen rundt DOGE, Musk og Twitter-oppkjøpet hans. Når all støyen stilner, kan det faktisk gå andre veien. Musk kan snu fokuset til Tesla og SpaceX. Twitter kan tape markedsandeler når Twitterati forlater plattformen i protest mot den nye eieren. Og de kjente negativene rundt DOGE er fortsatt der: Ubegrenset tilgang på token, ubetydelig utvikling, minimal funksjonalitet og mangel på utbredt aksept for betaling.

Av disse grunnene ser mange investorer utover DOGE og Musks Twitter-oppkjøp, og tror at de store mulighetene ligger andre steder. Det er her Metacade kommer inn i bildet. Denne GameFi-nykommeren har skapt skikkelig summing i markedet, etter å allerede ha fått inn € 1 million i presale under sin beta-runde. Les videre for å finne ut hvorfor så mange tror det er den neste sensasjonen innen krypto-gaming.

Hva er Metacade?

Det er en håndgripelig følelse av spenning rundt GameFi-nykommeren Metacade (MCADE). I en sektor der noen selskaper har lagt for mye vekt på «Fi» og ikke nok på «Game», skaper Metacade (MCADE) balansen. Den har et fantastisk utvalg av futuristiske metavers- og virtuelle spill sammen med populære klassiske arkadespill. Metacade (MCADE) er for tiden tilgjengelig til en fantastisk presale pris som leverer den ultimate GameFi-opplevelsen.

Hvordan Metacade fungerer

Metacade (MCADE) samler alle elementene av kryptospill og GameFi-industrien. Spillere, designere, utviklere, kryptofanatikere og investorer blir alle beriket – bokstavelig talt – av forbindelsene, synergiene og de delte opplevelsene som Metacade (MCADE) legger til rette for. Metacade fungerer som et knutepunkt for Web3-fellesskap for GameFi, og slik fungerer det:

Blokkjedespillere kan ha det gøy og generere inntekter fra Metacade-funksjoner som Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn og Work2Earn.

Designere og utviklere kan teste, vise frem, markedsføre og lansere nye spill, organisere konkurranser, kommunisere direkte med spillere og investorer og rekruttere nye ansatte.

Krypto-fans og investorer kan satse MCADE-tokens og dra nytte av spennende investeringsmuligheter.

Metacade (MCADE) tjener inntekter fra betalte spill, annonser, lanseringer av nye spill, betalte turneringer og rekrutteringsannonser.

Ved siden av sitt fantastiske utvalg av både nye og gamle spill, ser Metacade (MCADE) også mot fremtiden med sitt Metagrants-program. Dette fremtidsrettede initiativet gir midler til utviklingen av neste generasjons spill på plattformen. Så Metacade er ikke bare vert for de beste spillene: Den utvikler også aktivt de beste nye! Dessuten vil en del av inntektene fra nye spill føres tilbake til Metacade-fellesskapet.

Sosiale medier fokuserer ofte på dårlige nyheter som FTX-krakket eller store nyhetssaker som Elon Musk sitt Twitter-oppkjøp. Det er synd fordi det betyr at de går glipp av virkelig interessante begivenheter som den potensielle rekrutteringen til GameFi og selskaper som Metacade (MCADE).

Bør investorer velge Metacade fremfor Dogecoin?

Foreløpig er det ikke for mange lyspunkter i innen krypto, men den spirende P2E-sektoren er et unntak. Mange analytikere og eksperter spår at markedet vil stige i 2023, noe som gir kryptomarkedet noen sårt tiltrengte gode nyheter. Selv om Dogecoin (DOGE) fikk et løft i kjølvannet av Musk sitt Twitter-oppkjøp, er det Metacade (MCADE) i P2E-sektoren som ser ut til å kunne ta markedet med storm.

Metacade (MCADE) har overtaket også av en rekke andre grunner. Tilgangen på MCADE-tokens er begrenset, og de tilbyr større funksjonalitet. I tillegg har selskapet blitt fullstendig revidert av CertiK for å underbygge trygghet og sikkerhet for investorer. Dessuten inkluderer Metacade sitt (MCADE) veikart en forpliktelse til å bli en Dao, og gir dermed fellesskapsmedlemmene styringsrettigheter og belønninger for sitt engasjement i selskapet.

Når det er sagt, poenget er at investeringer til syvende og sist handler om å tjene penger, og Metacade (MCADE) har fordeler fremfor Dogecoin (DOGE). Nye investorer kan dra nytte av å vær tidlig ute og få en god avkastning på den attraktive Metacade (MCADE) presale-prisen. Det er allikevel etter lanseringen at ting kan bli veldig interessant, med noen eksperter som spekulerer på utsiktene til 100x avkastning eller mer etter hvert som P2E virkelig tar av.

Elon Musk er den nest rikeste mannen i verden, så det er ingen overraskelse at hans Twitter-oppkjøp og påfølgende kommentarer på Dogecoin (DOGE) har drevet investorer mot dette tokenet. Men hvis vi ser litt under overflaten, og det er ikke så åpenbart om DOGE virkelig er verdt hypen.

DOGE eller MCADE: dommen

Som med alt han sier og gjør, skapte også Elon Musk sitt Twitter-oppkjøp et medievanvidd, inkludert historier om Dogecoin (DOGE). Men når alt har roet seg, viser DOGE-prisen fortsatt bare en liten oppgang siden Twitter-overtakelsen. Utover all DOGE-hypen ser erfarne investorer nærmere på Metacade (MCADE), spesielt i lys av et imponerende presale.

Men du må være rask hvis du vil delta – den første fasen av Metacade (MCADE) presale er nesten utsolgt, så for å kjøpe til den beste prisen må du handle nå.