Kryptoutsikter for 2030: Grunnen til at du bør investere i Cardano (ADA), Solana (SOL) og Metacade (MCADE)

Kryptomarkedet er i stadig utvikling, noe som gjør det vanskelig å vite hvilke krypto som er verdt å investere i på lang sikt. I denne artikkelen vil du oppdage tre krypto-tokens med gode utsikter og et sterkt potensial for fremtidig vekst. Disse er Cardano (ADA), Solana (SOL) og en lovende nykommer kjent som Metacade (MCADE).

Hvorfor investere i Cardano (ADA)?

Cardano er en av de ledende lag 1-løsningene, for tiden rangert som nummer ni på listen over de beste kryptovalutaene etter markedsverdi. Selv om den utfører mye av den samme funksjonen som Ethereum, skiller Cardano seg ut på noen måter som gjør det til en attraktiv investering.

Den første er den akademisk-baserte tilnærmingen. Hver oppgradering gjennomgår strenge akademiske tester før de rulles ut. For eksempel er konsensusprotokollen Ouroboros matematisk sikker, og som et resultat godt forberedt mot angrep.

For det andre vil Cardano gjøre noen betydelige endringer i nettverket sitt i 2023. Det lanserer Djed stablecoin, som sannsynligvis vil akselerere Cardano sin voksende posisjon i DeFi-området. Cardano-utviklere forventes også snart å implementere Hydra og Midnight. Hydra er en skaleringsløsning som en dag kan gjøre nettverket i stand til å oppnå 1 million transaksjoner per sekund (TPS). Midnight er en protokoll utviklet rundt personvernregler.

Kryptoutsikter for Cardano (ADA) 2030

Disse kommende oppgraderingene har utvilsomt styrket ADA sine krypto-utsikter for 2030. Grunnleggende faktorer som den strenge tilnærmingen til innovasjon, utviklingen av et stjerneteam og strategiske allianser øker Cardanos langsiktige potensial. I 2030 vil ADA sannsynligvis være verdt et sted mellom $ 6,50 og $ 11, avhengig av hvordan fremtiden utspiller seg. Dette er godt over ADA sin nåværende pris på $ 0,27.

Hvorfor investere i Solana (SOL)?

Solana er i likhet med Cardano en lag 1-løsning som tar sikte på å konkurrere med Ethereum sin dominans. Den er for tiden verdens 17. mest verdifulle kryptovaluta, og falt fra topp ti etter FTX-kollapsen.

Til tross for mye juling nylig, har ikke de grunnleggende forholdene i Solana endret seg. Faktisk kan kjerneaspekter og fremtidig utvikling være katalysatoren for mye høyere priser. For eksempel er Solana en av de raskeste og rimeligste blokkjedene i gaming-universet og i stand til å håndtere opptil 65.000 TPS til en ubetydelig pris.

Firedancer, en ny valideringsklient bygget av Jump Crypto for å forbedre effektiviteten på Solana-nettverket, har vist seg å være i stand til å håndtere 600.000 TPS i et testmiljø. Dette er mye høyere enn Ethereums forventede TPS på 100.000 når sharding blir implementert senere i år.

Dessuten kan Solana Saga smarttelefoner, som snart forventes på markedet, føre til en ny bølge av adopsjon for Solana. Saga setter en ny standard for Web3-opplevelsen på mobil, og utviklere vil få alle verktøyene de trenger for å utvikle Web3-klare mobilapper, ifølge et blogginnlegg av Solana Mobile.

Kryptoutsikter for Solana (SOL) 2030

Selv om Solana ikke er like populær som Cardano, ser nettverket ut til å ha en lys fremtid. Innen 2030 vil SOL sannsynligvis være verdt minst $ 450, med optimistiske estimater som angir tokenet et sted mellom $ 600 og $ 750. Hvis SOL når $ 450, vil investorer som kjøpte inn til dagens pris på $ 13 være opp over 3.300 %!

Hvorfor investere i Metacade (MCADE)?

Metacade er et play-to-earn (P2E) felles møtested som har som mål å bli et samlingspunkt for GameFi-revolusjonen. Det er en plattform der brukere kan koble seg opp mot likesinnede spillere, oppdage hvordan de kan få mest mulig ut av de nyeste P2E-spillene, og til og med spille en rolle i å produsere spillene de skal spille.

Fellesskapsbaserte funksjoner som fora, live chat, anmeldelser, konkurranser og turneringer, har potensial til å tiltrekke seg tusenvis av spillere som leter etter et sted å kalle hjem i det stadig voksende GameFi-universet. Det er til og med MCADE-belønninger som tilbys spillere som legger ut anmeldelser, tips og annet innhold som fellesskapet kan ha nytte av.

Senere i år forventer Metacade å gi bort sin første Metagrant. Metagranter er en måte for Metacade-kollektivet å gi midler til utviklere som bygger P2E-spillene de er mest begeistret for å spille. For å motta dem, legger utviklere inn ideene sine i en av Metagrant-konkurransene og får flest stemmer for prosjektet sitt. Den ferdige tittelen vil bli lagt til Metacade sin virtuelle arkade, med dusinvis av andre og klassiske spill støttet av fellesskapet.

Med planer om en desentralisert autonom organisasjon (Dao), en jobbtavle og flere store premier, er det trygt å si at Metacade setter spillerne først. Gitt at GameFi forventes å eksplodere med 10x frekvensen til tradisjonell spilling innen 2025 ( Crypto.com ), kan Metacade være den beste av de tre nevnte kryptoer innen 2030.

Kryptoutsikter for Metacade (MCADE) 2030

Med disse aspektene i tankene, kan Metacade raskt bli nummer én Web3 fellesskapsunivers for P2E-spill. Metacade sine langsiktige kryptoutsikter ser positive ut, med MCADE som forventes å nå minst $ 2 innen 2030 – en avkastning på 9.900 % på den endelige presale-prisen på $ 0,02. Hvis brukere strømmer til plattformen som forventet, kan MCADE være verdt så mye som $ 25 ved slutten av dette tiåret, noe som betyr at investeringer som er involvert i presale kan øke med 24 900 %!

Hvilken token bør du investere i?

Det er tydelig at disse tre kryptovalutaene har potensial til å skyte i været i de kommende årene. Men etter å ha undersøkt hver av de, tar Metacade ledelsen når det gjelder anslått langsiktig avkastning.

Med MCADE-tokenet fortsatt i presale og førstemann til mølla-filosofi, vil Metacade sannsynligvis bli populær blant investorer. Faktisk har det blitt solgt over $ 1.928.823 MCADE-tokens så langt, og dette tallet forventes å fortsette å stige. Hvis du leter etter et token med en av de sterkeste kryptoutsiktene på markedet, sjekk ut MCADE presale nå!

