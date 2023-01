De 7 beste metavers-spillene å investere i 2023

Metavers-spill utvikles stadig og blir mer avanserte. Teknologien forbinder spillere med nye inntjeningsmuligheter og nye metoder for å utforske oppslukende universer på nett. Dette gjør dem til noen av de mest ettertraktede investeringsmulighetene som finnes.

I denne artikkelen vil de aller beste metavers-spillene bli diskutert og evaluert i henhold til sitt investeringspotensial:

Metacade (MCADE) Axie Infinity (AXS) Gods Unchained (GODS) Decentraland (MANA) Enjin (ENJ) The Sandbox (SAND) Star Atlas (ATLAS)

1. Metacade (MCADE)

Den beste investeringsmuligheten av alle metavers-spill i løpet av 2023 er Metacade . Metacade bygger den største arkaden på blokkjeden, og tilbyr en rekke forskjellige arkadespill som hver har play-to-earn (P2E) mekanikk. Spillere kan konkurrere i PvP-turneringer og tjene belønninger for å komme seg gjennom endeløse nivåer i disse klassiske arkadetitlene.

I tillegg til dette vil Metacade bli et sentralt knutepunkt for hele GameFi-fellesskapet. Plattformen tilbyr et sted å møte andre spillere og oppdage de siste trendene, og spillere vil bli belønnet med MCADE-tokens for å bidra med nyttig informasjon til fellesskapet.

Metacade er i kjernen drevet av fellesskapet. Fellesskapet kan få tilgang til betalte beta testroller, som hjelper til med å avdekke eventuelle feil og optimalisere spillingen før nye spill lanseres offisielt. Metacade-brukere kan få et unikt innblikk i spillutviklingsprosessen og vil få et springbrett for å starte en karriere i Web3.

Hvorfor kjøpe MCADE?

Metacade støtter utviklingen av metavers-spill direkte gjennom sitt Metagrants-program. Metagranter vil bli tildelt de mest etterspurte blokkjedespillene, noe som kan bidra til å øke det generelle innovasjonsnivået i GameFi-sektoren.

MCADE-tokenet er også helt nytt og kan skilte med et salg på $ 1,12 millioner på bare tre uker under presale. MCADE er for tiden priset til $ 0,01 per token og har potensial til å klatre til over $ 1 i løpet av 2023, når Metacade er ferdig utviklet.

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) er et digitalt samlekortspill bygget på Ethereum-blokkjeden. Axies er unike virtuelle kjæledyr med forskjellige ferdigheter, statistikk og bakgrunnshistorier. Spillere kan samle disse dyrene og forbedre nivået mens de spiller seg gjennom spillet.

Axie Infinity metavers-spill har blitt beskrevet som en krysning mellom Pokemon og Tamagotchi. Som begge disse spillene, har Axie Infinity vist seg å være ekstremt populær blant spillere fra hele verden. I oktober 2021 tiltrakk Axie Infinity over 2 millioner brukere daglig, noe som gjør den til en av de mest brukte desentraliserte applikasjonene (dApps) på blokkjeden.

Axie Infinity var et av de første spillene som brukte non-fungible tokens (NFT), eller digital kunst, for å lage et blokkjedebasert spill. Etter alt å dømme gjorde Axie Infinity GameFi-bevegelsen mer populær da den ble lansert i 2018, og AXS-tokenet har siden blitt en topp 50 kryptovaluta etter markedsverdi.

Hvorfor kjøpe AXS?

Axie Infinity er et av de originale blokkjedespillene og har blitt utviklet med et unikt design. The Ronin bridge er en Ethereum-sidekjede bygget spesielt for Axie Infinity for å forbedre spillets kompatibilitet med blokkjeden.

Over tid forventes AXS-tokenet å komme seg fullstendig etter bjørnemarkedet. Prisen på AXS er for tiden $ 6,31, med en all-time high på $ 166 — AXS-tokenet har potensial til å gjenvinne disse toppene over tid, noe som gjør det til det nest beste metavers-spillet å investere i 2023.

3. Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained er et online strategi-spill der spillere bytter NFT-figurer, oppgraderer dekket sitt og konkurrerer mot andre spillere om seier. Gods Unchained metavers-spill bruker P2E-mekanikk for å gi økonomiske belønninger til spillere når de vinner kamper og utvider sitt arsenal av NFT-skapninger.

Prosjektet ledes av et erfarent team, inkludert Chris Clay, som er tidligere Game Director på Magic: The Gathering Arena (MTGA). Gods Unchained fungerer på samme måte som MTGA, bortsett fra de ekstra fordelene med selveide digitale eiendeler og integrerte økonomiske belønninger for spillere.

Gods Unchained har tiltrukket seg en betydelig tilhengerskare siden utviklingen startet i 2018. Spillet har solgt millioner av individuelle spillkort og lanserte en opprinnelig token for plattformen, GODS, i november 2021.

Hvorfor kjøpe GODS?

Gods Unchained er et etablert metavers-spill med et relativt nytt token. GODS-tokenet ble lansert på slutten av oksemarkedet i 2021, så dagens pris på $ 0,1997 gjenspeiler ikke den nøyaktige verdien.

Etterhvert som det bredere kryptomarkedet tar seg opp før neste oksemarked, kan GODS stige betydelig og gå inn i price discovery, punktet hvor tilbud møter etterspørsel. Oksemarkeder er kjent for å produsere parabolske stigninger for nye tokens — GODS vil dra nytte av dette innledende utbruddet og har den ekstra sikkerheten av å være et mye spilt metavers-spill allerede.

4. Decentraland (MANA)

Decentraland er et metavers-spill som lar brukere kjøpe digitale tomter og bygge unike applikasjoner og opplevelser. MANA-tokenet brukes som et byttemiddel på Decentraland-plattformen, og gir spillere muligheten til å skaffe seg LAND-tokens — unike NFT som representerer pakker med virtuell eiendom.

Brukere kan bygge hva de vil på sitt kjøpte LAND, inkludert kunstgallerier, hinderløype, møterom og nesten alt annet tenkelig. Brukerne kan tjene penger på kreasjonene sine på en rekke måter, ettersom de har full kontroll over eiendelene sine på Decentraland-plattformen.

Decentraland driver ekspansjonen av metavers-spill ved å støtte brukergenerert innhold (UGC) som er fundamentet for spillet. Plattformen lar hvem som helst kjøpe og selge digitale eiendeler i metaverset, og reduserer adgangsbarrierer for digital eiendom som oppmuntrer til en forbedret brukeropplevelse gjennom større personlig kontroll.

Hvorfor kjøpe MANA?

Decentraland kan bidra til å øke bruken av metaversteknologi på grunn av sin unike mekanikk. Plattformen kan betjene individuelle innholdsskapere og bedrifter som ønsker å skape virtuelle opplevelser. Dette muliggjør helt nye måter å samhandle med andre mennesker over internett, noe som kan vise seg å bli stadig mer populært over tid.

MANA-tokenet er for øyeblikket priset til $ 2,00, noe som virker underpriset på dette nivået. Eksperter spår betydelige gevinster for MANA i løpet av de kommende årene ettersom metaverset blir mer utbredt, og gjør det til det fjerde beste metavers-spillet å investere i 2023.

5. Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) er en blokkjedebasert plattform som forenkler utviklingen av metavers-spill. Plattformen har som mål å gjøre opprettelse, administrasjon og handel med digitale eiendeler i spillet mer tilgjengelig. Alle kan lage NFT-figurer på Enjin på en enkel måte, siden prosjektet tilbyr en rekke verktøy for å gjøre prosessen enkel og intuitiv.

Enjin tilbyr også noen unike funksjoner som er spesielt utviklet for å forbedre brukeropplevelsen i metavers-spill. ENJ-tokens er låst inn i NFT-figurene som er opprettet på plattformen, og som tjener til å gi umiddelbar likviditet for spillere. Denne funksjonen muliggjør umiddelbar handel til en lav kostnad.

Hvorfor kjøpe ENJ?

GameFi fortsetter å vokse i popularitet, og NFT-teknologi er fortsatt grunnlaget for bransjen. Enjin kan bidra til å optimalisere brukeropplevelsen for mange blokkjedespill ved å forbedre transaksjonshastigheten og gjennomsiktigheten til NFT på tvers av mange forskjellige blokkjedespill, noe som gir det betydelig verdi i det bredere GameFi-økosystemet.

ENJ-tokenet er for øyeblikket priset til $ 0,247987—ned fra toppnivået på $ 4,82. Enjin Network forventes å utvide sitt økosystem av spill, og ENJ-tokenet vil som et resultat dra nytte av høy etterspørsel og en stigende pris. ENJ er et topp prosjekt å investere i, siden det støtter veksten av metavers-spill direkte.

6. Sandbox (SAND)

Sandbox lar brukere lage sin helt egen digitale verden og utforske et stort antall spillopplevelser som er skapt av andre spillere. I motsetning til andre metavers-spill som fokuserer på kamp og aktivt spill, oppfordrer Sandbox spillere til å utforske landskapet, utveksle historier med venner og bygge sine egne verdener.

Sandbox fokuserer på UGC og gjør bygging av eiendeler i spillet mer tilgjengelig for alle. Brukere med liten eller ingen programmeringserfaring kan lage spill, noe som over tid kan bidra til å øke innovasjonsnivået i spillutvikling.

Sandbox har blitt sammenlignet med Minecraft på grunn av fokuset på UGC. Minecraft er det mest populære PC-spillet gjennom tidene, noe som gjenspeiler den utbredte etterspørselen etter den type opplevelse som Sandbox leverer.

Hvorfor kjøpe SAND?

SAND er et betalingsmiddel som lar brukere kjøpe og selge eiendeler på plattformen. Sandbox er et populært metavers-spill som tiltrakk seg over 2 millioner aktive brukere i løpet av mars 2022, og plattformen forventes å fortsette å vokse over tid.

Til prisen $ 0,413 forventes SAND å vokse betydelig i verdi i løpet av de kommende årene. Av den grunn er det et av de beste metavers-prosjektene å investere i 2023.

7. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas er et futuristisk metavers-spill satt i verdensrommet. Metaverset bruker Unreal Engine, som hjelper til med å levere filmatisk grafikk som oppsluker spillere i en imponerende 3D-verden. Spillere kan utforske universet og erobre nye utfordringer, samt bygge hele byer ved å kjøpe tomter og omsettelige eiendeler.

NFT kan kjøpes, selges og oppgraderes ved å bruke ATLAS-tokenet. Omsettelige gjenstander inkluderer romskip, mannskapsmedlemmer, landpakker og andre gjenstander som kan brukes til å forbedre spillopplevelsen. Spillet bruker P2E-mekanikk for å levere belønninger med økonomisk verdi til alle spillere.

Hvorfor kjøpe ATLAS?

Star Atlas ble lansert i 2021 og har siden blitt et stort navn blant metavers-spill. Plattformen gir en unik opplevelse som fordyper spillere i verdensrommet. Den tilbyr en engasjerende plot og avansert grafikk sammen med integrerte økonomiske belønninger.

ATLAS forventes å vokse betydelig i verdi fra dagens pris på $ 0,00292817. Det er definitivt et av de beste metavers-spillene å investere i 2023, ettersom en investering på dette prisnivået kan gi stor avkastning over tid.

Metacade: Det beste metavers-spillet å investere i 2023

MCADE-token presale ble ekstremt raskt utsolgt i betafasen. Prisen på MCADE startet på $ 0,008 og stiger gradvis til $ 0,02 i løpet av presale. Siden Metacade har potensialet til å bli et av de største kryptoprosjektene som finnes i løpet av de neste årene, kan MCADE presale være den største investeringsmuligheten i 2023.

Du kan kjøpe tokens til metavers-spill på eToro her