Viktige takeaways

Crypto.com sier opp 20 % av arbeidsstyrken sin, etter å ha kuttet 5 % i fjor sommer

Fellesbørsene Coinbase, Kraken, Huobi og Swyftx har alle redusert arbeidsstyrken i løpet av forrige måned

Teknologisektoren som helhet permitterer tusenvis, og Amazon, Salesforce, Meta og Twitter er bare noen få av de store navnene

Krypto-sektoren har feilvurdert sin sårbarhet for prisnivåer i markedet

Volatiliteten til Bitcoin ble oversett da selskaper ekspanderte aggressivt under COVID

Crypto.com har blitt det siste kryptoselskapet som permitterer ansatte, og kunngjorde fredag at det kutter 20% av arbeidsstyrken. Administrerende direktør Chirs Marszalek viste til «markedsforhold og nylige bransjehendelser» som årsak til nedbemanningen, i tråd med hva andre krypto-sjefer også har vist til, ettersom bjørnemarkedet fortsetter å ta ofre.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%. — Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023

Oppsigelser oversvømmer industrien

Crypto.com er langt fra den eneste børsen som har blitt tvunget til å gjøre arbeidere overflødige. Kraken, Swyftx og Huobi har alle sagt opp arbeidere den siste måneden. Kraken kuttet 30 % av ansatte, den australske børsen Swyftx kuttet 40 % og Huobi kuttet 20 %. Coinbase kunngjorde også tidligere denne uken at de kuttet 20 % av arbeidsstyrken, etter å ha permittert 18 % allerede i juni.

Det er imidlertid ikke bare kryptoselskaper som har blitt rammet. Teknologiindustrien for øvrig har vaklet. Amazon, Twitter, Meta og Salesforce er bare noen få navn som har redusert arbeidsstyrken med tusenvis.

Teknologisektoren er notorisk volatil og har blitt skadet av de stigende rentene det siste året. Gitt at så mange teknologiselskaper ikke klarer å tjene penger, er verdsettelser ofte utledet fra diskontering av fremtidige kontantstrømmer tilbake til nåtiden. Da rentene var null førte dette til høye verdivurderinger over hele linja.

Men med inflasjonsspiral, har sentralbanker blitt tvunget til å heve renten aggressivt. Dette har senket verdien av disse diskonterte kontantstrømmene og redusert selskapsvurderingene.

Smitte i kryptovalutaindustrien

Men krypto har også møtt sine egne kamper atskilt fra makroklimaet. Det er ingen mangel på skandaler å peke på når Marszalek sier «nylige bransjehendelser», men den siste er den svimlende kollapsen av FTX .

Børsen var en av de tre beste, sammen med Coinbase og Binance, og dens bortgang har utløst en ny bølge av smitte i bransjen.

Mens 8 milliarder dollar er verdien av kundemidler som mangler i FTX-skandalen, var LUNA-krakket i mai kanskje enda mer ødeleggende, da det engangs økosystemet på 60 milliarder dollar kollapset etter dødsspiralen til den ikke-så-stabile stablecoinen, UST.

Dette utløste en rekke konkurser og kollapser over hele bransjen, inkludert kryptolångiver Celsius og hedgefondet Three Arrows Capital.

Disse skandalene har fått prisene til å desimere. Med fallende priser, volumer og interesse, sammen med makromotvindene nevnt tidligere, har kryptoselskaper blitt tvunget til å redusere driften for å overleve.

Crypto.coms ekspansjon var for rask

I en situasjon som langt fra er begrenset til Crypto.com, utvidet børsen seg for raskt midt i hysteriet til det pandemiske oksemarkedet.

«Vi vokste ambisiøst i begynnelsen av 2022, og bygget på vårt utrolige momentum og tilpasset banen til den bredere industrien. Den banen endret seg raskt med et sammenløp av negativ økonomisk utvikling, sa administrerende direktør Marszalek.

Crypto.com har sett en voldsom vekst til 70 millioner brukere. Men den har hatt sin del av feiltrinn underveis. I februar fikk den utbredt kritikk for en ganske grusom Matt Damon Superbowl-reklame. Reklamen kostet 10 millioner dollar, og Crypto.com permitterte 5 % av arbeidsstyrken bare fire måneder senere, i det som var det største signalet av alle om at de hadde feilvurdert bærekraften til okseløpet.

«Reduksjonene vi gjorde i juli i fjor posisjonerte oss for å klare den makroøkonomiske nedgangen,» sa Marszalek.

Imidlertid la han til at «det ikke redegjorde for den nylige kollapsen av FTX, som betydelig skadet tilliten til bransjen. Det er av denne grunn, mens vi fortsetter å fokusere på forsvarlig økonomistyring, tok vi den vanskelige, men nødvendige beslutningen om å foreta ytterligere reduksjoner for å posisjonere selskapet for langsiktig suksess”.

Kryptoselskaper feilvurderte korrelert natur

Selv om disse hendelsene ble beskrevet som «uforutsigbare», peker noen analytikere på feilstyring av risiko, gitt hvor korrelert industrien er til Bitcoin -prisen. Bitcoin har vært notorisk flyktig historisk, med diagrammet nedenfor som viser hvor mange tilbakeslag industrien har lidd.

Etter COVID og den føderale reserveøkningen ble likviditeten trukket ut av systemet og risikoaktiva falt kraftig. Det er få eiendeler lenger ut på risikospekteret enn krypto, som ble knust.

Et blikk på Coinbase-aksjekursen i løpet av 2022 er alt som trengs for å se hvor raskt ting har snudd ned for kryptobørser. Siden den ble børsnotert i april 2021, har Coinbase mistet nær 90 % av verdien.

Et diagram som illustrerer hvor avhengige av kryptogudene disse børsene er, er plottingen av Coinbases aksjekurs mot Bitcoin-prisen.

Korrelasjonen er ekstrem, med en fallende Bitcoin-pris knyttet til et fall i volum og interesse for bransjen, og til slutt mindre inntekter for kryptobørser.

Siste tanker

Selvfølgelig er dette vel og bra i ettertid. Ikke mange spådde en tilbaketrekking av denne størrelsesorden, og som sagt ovenfor, blir teknologiindustrien utenfor krypto også straffet.

Mens Crypto.com sikkert har gjort noen feil og feilvurdert hvor sårbare de er for det generelle prisnivået og volatiliteten i kryptomarkedet, er de langt fra den eneste.

Makroklimaet har endret seg umåtelig det siste året, med hastigheten på renteøkningene som har overrasket alle. Det kom aldri til å bli pent for krypto, selv uten alle skandalene som har rystet plassen.