DeFi er uten tvil den neste store tingen, og blokkjedeindustrien tilbyr infrastrukturen som trengs for det. Utlån og lån er to store deler av DeFi-økosystemet. Den gode nyheten er at det er visse prosjekter på dette området som gir svært gode utsikter. Her er grunnen til at låne- og låneprotokoller er viktige:

Utlån og lån er kjernen i DeFi akkurat nå.

Det er en stor etterspørsel etter disse protokollene når folk går over fra tradisjonell CeFi.

De fleste av disse prosjektene er også grovt undervurdert.

Så hvis du ikke er sikker på hvilke låne- og låneprotokoller du bør investere pengene dine i, er her en liste du bør vurdere:

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) er en av de ledende DeFi-protokollene på markedet akkurat nå. Plattformen er designet for å fungere som en likviditetsleverandør for børser på tvers av kryptoverset. Brukere setter ganske enkelt inn kryptoaktiva i likviditetspooler som deretter brukes til å gi likviditet i markedet der det er nødvendig.

Datakilde: Tradingview

Brukerne tjener deretter en prosentandel av transaksjonsgebyrene som belastes av disse børsene. Aave (AAVE) har vokst enormt gjennom årene. På tidspunktet for skriving av dette innlegget handlet denne mynten for $140 med en markedsverdi på rundt $1,9 milliarder.

PhoenixDAO (PHNX)

I tilfelle du leter etter en uutnyttet eiendel i utlåns- og låneområdet, er PhoenixDAO (PHNX) en stor innsats. Mynten er faktisk relativt liten, akkurat nå har den en markedsverdi på bare 1,8 millioner dollar. Dette er et prosjekt som realistisk kan vokse 10x lett. Det er også planer om å legge til mer funksjonalitet til Phoenix-økosystemet i nær fremtid.

Venus (XVS)