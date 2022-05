Binance CEO: Klar til å støtte Terra (LUNA) gjenoppbygging

Binance-sjef Changpeng «CZ» Zhao sier at den ledende kryptovalutaen er klar til å støtte Terraform Labs og dets fellesskaps oppgang fra «asken». Han forventer imidlertid at teamet bak LUNA- og UST-tokenene tilbyr mer åpenhet og ansvarlighet.

LUNA og USTs kollaps den siste uken forårsaket bølger og tiltrakk seg mye oppmerksomhet fra hele kryptosamfunnet og andre steder. Blant disse reaksjonene har vært «usannheter som sirkulerer i krypto-twitter,» angående hva som skjedde.

1/8 These past weeks have proven to be a watershed moment for the crypto industry. We have witnessed the rapid decline of a major project, which sent ripples across the industry, but also a new found resiliency in the market that did not exist during the last market downswing.

