Bitcoin har nådd intradag-høyder på $42 562, det høyeste prisnivået den siste uken.

Analytikere sier at å holde over $43K kan føre til nye BTC-USD gevinster mot $50K eller høyere.

Dette er sannsynlig hvis et omvendt hode- og skuldermønster validerer, sier en analytiker

Bitcoin returnerte til laveste verdier på 39 000 dollar den siste uken, med noe salg av hvaler som har bidratt til det negative sentimentet. Men til tross for avlastningen, har akkumulering av hvaler med adresser med 10 000 BTC eller mer holdt seg på en oppgående trend siden tidlig i 2021.

Et nøkkelprisnivå å se på, ifølge den høyt respekterte kryptoanalytikeren Rekt Capital, er $43 000.

Han sier at noen store holdere vil selge på dette nivået, og antyder at okser står overfor en utfordring her. Bryt det og BTC kan gi ytterligere gevinster i området $43K-$50K.

“ Antall unike adresser med min. 10K BTC har økt siden februar ’21. Når det er sagt, første tegn på en Lower High dannes ettersom noen hvaler avlastet posisjoner til ~$43K ,» bemerket analytikeren i en tweet onsdag.

Mulig trendvending for BTC?

Den populære analytikeren og traderen Michael van de Poppe ser også $42.5K-$43K-nivået som nøkkelen for okser. Han antyder at en daglig stenging over dette nivået vil åpne for $46 000 som det nye målet.

Et løp til $50 000 ville ikke være ute av bildet i et slikt scenario.

» Hvis markedet ønsker å se fortsettelse, må det knekke den regionen rundt $42.3K for Bitcoin. Dette er også en daglig pause. Hvis den går i stykker, antar jeg at en ny test på $46K er rundt hjørnet og muligens $50k+ .»

Kryptohandler Dan Gambardello fremhever dannelsen av et omvendt hode- og skuldermønster som tyder på et utbrudd. Mønsteret er en vanlig indikator som tradere bruker for å identifisere en potensiell trendvending.

Hvis prisen bryter og holder seg over halsen (i dette tilfellet en oppoverskrående linje), antyder mønsterets høyde en mulig retest av priser over $46K. Ugyldiggjøring åpner selvfølgelig for muligheten for ny nedadgående handling til de siste lavpunktene.

» Bitcoin oppover skrånende invers hode og skuldre, mål $46 000 ,» sa Gambardello, grunnleggeren av Crypto Capital Venture.

Diagram som viser omvendt hode- og skuldermønster på 6-timersdiagrammet. Kilde: Dan Garmbadello på Twitter.

Pseudonym trader HornHairs sier at markedsstrukturen på 12-timersdiagrammet antyder at det er sannsynlig med ny fart. Han bemerker at enhver ny trekning gir en kjøpsmulighet.

» 12H bekreftet et brudd i markedsstrukturen til oppsiden – fall er for kjøp for nå ,» tvitret han tidlig onsdag.

Bitcoin ble handlet for rundt $42 528 i skrivende stund, opp 1,1 % de siste 24 timene.