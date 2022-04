Splinterlands oppnår 2,32 millioner i daglig utleie

Splinterlands, det mest populære blokkjedespillet på markedet akkurat nå, nådde en stor milepæl 15. april 2022 – med 2,32 millioner i daglig utleie, fikk Coin Journal vite fra en pressemelding .

Populariteten til kortleie er økende

Kortleie har vært blant de mest ettertraktede aspektene ved spill-å-tjene-spillplattformen i en tid. De lar spillere bruke sine foretrukne kort uten store utgifter og lar eiere tjene ekstra penger på å låne ut sine digitale kort.

En pioner innen NFT-utleiemarkedet

Splinterlands var banebrytende for lanseringen av NFT-utleiemarkeder i juli 2021. Dette alternativet skaper et stort antall muligheter for spillere til å spille og tjene uten å kjøpe sine egne kort.

Spill er mer tilgjengelige, gevinster – mer sannsynlige

Spill blir mer tilgjengelig for spillere ettersom mange kort kan leies for en brøkdel av en krone. The Motley Fool skrev nylig om en spiller som startet med $10 i Splinterlands, mens hans nåværende saldo er $17.000. Han tjente disse pengene på å bytte og leie kort og slik fortsatte han å forbedre kortsettet og rangeringen.

Kortleie er ikke den eneste spennende funksjonen på plattformen. Andre inkluderer land, titler, pakker og totems. Nylig kunngjorde Splinterlands planer om å introdusere validatornoder med et mål på 1 milliard dollar forbrenning og belønninger.

Jesse «Aggroed» Reich, administrerende direktør i Splinterlands, er like glad for å nå nok en milepæl som alle andre medlemmer av teamet. Han kommenterte:

Vi delte nylig at vi nådde 2 milliarder spilte spill, og nå er vi her og har nådd nok en bemerkelsesverdig milepæl i historien til NFT-utleie. Vi ser frem til å oppnå flere av disse i fremtiden.

Det beste blokkjedespillet på Dappradar

Splinterlands rangerer som det beste blokkjedespillet på Dappradar for øyeblikket. Hundretusenvis av spillere har glede av spillet daglig.

Blockchain Founders Fund Managing Partner Aly Madhavji kommenterte også denne prestasjonen:

Splinterlands har levert mange industriinnovasjoner innen blokkjede-spillområdet og fortsetter å levere de beste fordelene til sine spillere. Denne nye prestasjonen er en betydelig milepæl i å transformere spillindustrien.