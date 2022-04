Currency.com kunngjør amerikansk utvidelse

Currency.com har ekspandert til USA, erfarer Coin Journal fra en pressemelding . Kunder i USA vil snart få online tilgang.

Den voksende globale kryptobørsen vil rulle ut en mobilbasert applikasjon i løpet av de kommende ukene. Nettstedet vil være tilgjengelig for amerikanske kunder fra 1. mai 2022.

Amerikanske kunder kan investere i populære krypto

Plattformens amerikanske versjon vil tillate innbyggere i USA å kjøpe, holde og investere i topphandlede kryptovalutaer. Currency.com USA vil være tilgjengelig i 48 stater og territorier. Kunder i New York og Hawaii vil få tilgang til børsen i løpet av de kommende månedene.

Currency.com USAs administrerende direktør Steve Gregory sa:

Ekspansjonen vår til USA representerer et milepæløyeblikk i veksten til Currency.com når vi introduserer vår forenklede, intuitive nettbaserte plattform til et av verdens mest modne kryptovalutamarkeder.

Currency.com har sterk global vekst

Currency.coms ekspansjon til USA følger sterk global vekst. Handelsaktiviteten økte med 445 % å/å i 2021. Totale handler utført på kryptobørsen steg med 409 % i samme periode.

Gregory la til:

Stadig flere mennesker interesserer seg mer enn forbigående for kryptovalutaer. Som en plattform som er autorisert og lisensiert til å tilby distribuerte hovedbokteknologitjenester, er Currency.com godt posisjonert til å støtte investorer på deres reise. Vår sterke vekst satte oss på sporet for å ekspandere inn i nye markeder, diversifisere utvalget av produkter og løsninger vi tilbyr våre kunder, og samarbeide tett med regulatorer og handelsorganisasjoner for å sikre at vi fortsetter å tilby et sikkert miljø for våre kunder å kjøpe, selge og handle kryptovalutaer.

En kryptolommebok og raskere ombordstigning

Currency.com US vil ha fiat-til-krypto-betalingsporter, en vertsbasert kryptolommebok og en forenklet onboarding-prosess. Kunder i USA vil være blant de første som drar nytte av raskere og enklere innføring og utførelse.

Currency.coms fiat-to-crypto-funksjon gir fleksibilitet til å lagre, kjøpe og investere i populære kryptovalutaer på en trygg måte. Kryptolommeboken lar klienter bruke kredittkort til sømløst å kjøpe eller selge kryptovalutaer eller koble deres Currency.com-kontoer til deres bankkontoer.

Currency.com USA vil lanseres med Bitcoin, Ethereum, Litecoin og Bitcoin Cash, og flere kryptovalutaer vil legges til over tid.

Ingen kompromiss med samsvar

Børsen vil bruke proprietær maskinlæringsteknologi for å evaluere kundenes risikoprofiler uten å gå på akkord med overholdelse.