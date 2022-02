Bitcoin faller under $40000 med blodbadet i kryptomarkedet

I begynnelsen av måneden i februar så vi betydelig bullish momentum i Bitcoin (BTC) . Etter å ha nådd laveste nivå på nesten $32000 i januar, tok BTC seg kraftig opp i februar og håpet til og med på et tidspunkt å komme tilbake til $50.000. Men markedet har falt de siste dagene. Her er noen høydepunkter.

Bitcoin (BTC) har falt under $40 000 i et bredere blodbad i markedet.

Den bearish trenden er fortsatt tilstede med BTC som nå handles til $38 000.

Nedgangen er i stor grad utløst av spenninger i Øst-Europa.

Datakilde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Hvor langt kan bjørner gå?

Det har vært flere sterke advarsler om fremtidsutsiktene til Bitcoin (BTC) og kryptomarkedet generelt. Med forventet innstramming av Fed-politikken i år, økt inflasjon og trusselen om krig i Europa, ser det ut til å være mye markedsvolatilitet akkurat nå.

Også administrerende direktør for Huobi, en av de største børsene i verden, har kommet på banen og sagt at vi kanskje ikke ser Bitcoin få et rally før i 2024.

$40 000 ble sett av mange analytikere som nøkkelstøtte for BTC. Dessuten hadde mynten opplevd en periode med vedvarende bullish gevinster. Det var bare et spørsmål om tid før en tilbaketrekning kom. Det er sannsynlig at BTC vil falle ytterligere. Faktisk er det frykt for at den store mynten kan nå 30 000 dollar før den stiger igjen.

Er det riktig tidspunkt å kjøpe Bitcoin (BTC)

Det har vært mye press på Bitcoin de siste månedene. Økt inflasjon, trusselen om regulering og nå ulmende spenninger i Europa er alle faktorer som holder mynten nede.

Selv om Bitcoin har vært billigere enn dette før, er dette fortsatt et perfekt inngangspunkt for langsiktige investorer. Det anbefales at du venter litt lenger. BTC kan fortsatt falle ytterligere, noe som gir investorer sjansen til å kjøpe billig.