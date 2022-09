Det ser ut som en bearish finish i kryptomarkedene når vi nærmer oss slutten av september måned.

Bitcoin henger fortsatt under $20 000. Dette oppsummerer tankene mine de siste månedene: det eneste som virkelig betyr noe akkurat nå er makrosituasjonen.

Med krigen i Ukraina som fortsatt raser, energiprisene som fortsatt kveler massene og en levekostnadskatastrofe som nekter å dø, er Bitcoin rett og slett halen på hunden. Bitcoin følger aksjemarkedet som følger Jerome Powells ord mens Federal Reserve fortsetter å føre krig mot inflasjonen.

Jeg plottet diagrammet ovenfor for å vise hvor relativt godartet måneden har vært etter Bitcoins standarder, ettersom den oransje mynten føles til en viss grad rekkevidde-bundet akkurat nå. Den store toppen tidligere i måneden kan tilskrives markedets tanker om inflasjon, samt det påfølgende fallet.

Federal Reserve fortsetter å flytte markeder

Selvfølgelig var katalysatoren nok et FOMC-møte da Feds siste tanker om inflasjon blir avslørt for markedet. Ettersom rentene fortsetter å økes for først og fremst å takle inflasjonsproblemet, fortsetter likviditeten å strømme ut av risikoaktiva.

Dette påvirker aksjemarkedet, men det påvirker kryptoaktiva betydelig mer gitt deres posisjon lenger ut på risikospekteret. Dette er grunnen til at stort sett alle digitale eiendeler har vært enda tettere korrelert de siste månedene enn de vanligvis er.

Selv det banebrytende Merge-arrangementet til Ethereum var ikke nok til å bryte problemet, ettersom Ethereum bare så vidt vippet opp for så å bare sildre sammen med resten av markedet.

Hva bringer fremtiden?

Jeg venter fortsatt på sidelinjen akkurat nå. Makrosituasjonen er rett og slett for uforutsigbar. Jeg føler en tøff vinter er i vente, spesielt i Europa, som fortsatt ligger langt bak USA når det gjelder renteøkninger.

Vi så Storbritannia denne uken kunngjøre skattekutt som senket pundet til det laveste punktet noensinne, midt i fortsatt inflasjon og en latterlig sterk dollar (som tidligere i år oppnådde paritet med euroen og nå ikke er langt unna av å gjøre det samme med pundet).

Nyheten ingen ønsker å høre er at det ikke spiller noen rolle hva som skjer i kryptomarkedet, ingenting vil stige før det ryddes opp i makrobildet. Etter et historisk okseløp som varte i over et tiår, må vi nå betale prisen.

De gode tidene kan ikke vare evig. I krypto vet vi det mer enn noen andre. Den store forskjellen mellom nå og tidligere sykluser er at denne gangen er krypto i et bjørnemarked mens den bredere økonomien også er det.

Det er en stor endring, og det er veldig skummelt.

Men foreløpig venter vi og ser hva neste CPI-avlesning er, og den påfølgende reaksjonen fra Fed – og inntil da vil Bitcoin bare kjøre rolig videre.