BTC/USD har vært helt nede ved det viktige støttenivået på $46 300, og de tekniske prisutsiktene antyder at prisen kan fortsette å falle

Gigant-kryptoen går for rundt $47 100 i skrivende stund, ned 2% de siste 24 timene og 4,8% den siste uken. BTC/USD kan møte ytterligere bearish press på kort sikt etter den siste avvisningen, og det negative markedssentimentet kommer sannsynligvis til å øke i det kryptovalutaens markedsdominans beveger seg ned mot 40%.

Dersom det oppstår ytterligere salg kan Bitcoin falle nedover mot støttenivået på $45 000. Dersom prisen faller under dette kan den krasje helt ned til $40 000, ifølge en prisforutsigelse delt av en teknisk analytiker.

Prisutsikter for Bitcoin

Bitcoins fall følger prisbevegelsen mot toppen av et bearish triangelmønster som har formet seg på den daglige prisgrafen. Nedgangen til under triangelets støttelinje har ført til ytterligere press etter at prisen ikke klarte å komme seg over motstandssonen ved $49 000 i helgen, dette førte til at BTC/USD beveget seg helt ned til $46 700.

BTC/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Selv om kryptovalutaens pris fortsatt har en stigende trend på lang sikt ser det ut til at bears er klare til å utfordre det kritiske støttenivået ved $46 300. Dette kan igjen føre til at BTC/USD kan falle ned til det neste ankeret, 0,236 Fibonacci retracement-nivået for intervallet fra $29 501-$50 505, som ligger på $45 548.

Dersom prisen synker ytterligere vil Bitcoin-bulls kanskje måtte forsvare prisen rundt 0,382 Fib-nivået ($42 481). Det er også en mulighet for at Bitcoin kan bevege seg helt ned til 50 MA-et ($41 552) og 0,5 Fib-nivået ($40 003).

Disse lavpunktene stemmer overens med forutsigelsene gjort av den tekniske analytikeren Kevin Wadsworth. I et nylig intervju med Kitco News delte medgrunnleggeren av Northstar og Badcharts sin mening om at selv om Bitcoin fortsatt er relativt bullish, så kan den søke støtte ved $40 000 før den rebounder og når nye høyder.

På kort sikt må bulls forsvare linjen ved $46 300 for å få tilbake fordelen som tilsies av den daglige RSI-en over 50.

I følge Wadsworth kan vi se ferskt kjøpepress for BTC/USD dersom prisen klarer å komme seg over $51 000, og med en ny stigning kommer vi sannsynligvis til å se en ny pristopp fra sent i september og over i oktober. Dersom dette scenariet utspiller seg forutser analytikeren at BTC-prisen kan nå $100 000 før året er omme.