Simone Biles, en av verdens beste gymnaster, bekreftet på mandag at hun kommer til å lansere den første delen av sin NTF-kolleksjon i dag

Den verdenskjente gymnasten Simone Biles slutter seg til de mange idrettsutøverne som har kastet seg ut i NFT-markedet, og har bekreftet lanseringen av sin egen NFT-kolleksjon. Biles, som har vunnet det amerikanske allround-mesterskapet hele syv ganger, har hatt en svært suksessfull karriere innen sitt felt, til tross for at hun trakk seg fra mange øvelser under OL i Tokyo. Hun har vunnet syv olympiske medaljer i sin gren, og er den andre amerikaneren noen sinne som har oppnådd dette.

Biles’ NFT-kolleksjon kommer til å lanseres via Autograph – en NFT-plattform drevet av Tom Brady og internettgründer Richard Rosenblatt. Brady, som har vunnet amerikanske Super Bowl syv ganger, anses som den beste quarterbacken i amerikansk fotball gjennom tidene, og hans innflytelse har bidratt i stor grad til å gjøre NFT-er populære innen idretten.

Flere kjente idrettsstjerner er involvert med plattformen i dag, inkludert den verdensberømte golfspilleren Tiger Woods. Andre ikoniske navn på listen er Derek Jeter, Tony Hawk og Wayne Gretzky.

Ifølge pressemeldingen om lanseringen vil Simone Biles’ NFT-er lanseres i dag som en del av The Preseason Access-kolleksjonen. Signatur-utgavene kommer til å lanseres på torsdag, og kommer til å ha en digital signatur fra gymnaststjernen. Den første runden som slippes av kolleksjonen inneholder mer enn 10 000 NFT-er som selges til $12 per stykk. NFT-er fra The Simone Biles Collection kan kjøpes på markedsplassen DraftKings Marketplace.

I forbindelse med samarbeidet med Autograph uttalte Biles, «Jeg ønsker å bygge videre på mine kreative ferdigheter og utforske nye måter og plattformer hvor jeg kan nå fansen via samleobjekter og digital kunst. Jeg er spent på å jobbe sammen med Autograph, og til å bidra med mitt perspektiv som en del av det rådgivende styret. Jeg er beæret over å bli en del av en gruppe svært dyktige legender […] og bidra til å lede den neste generasjonen av digitale samleobjekter for våre fans».

Forrige uke lanserte den regjerende mesteren fra US Open og Australian Open, Naomi Osaka, sin NFT-kolleksjon med Autograph. Den fire ganger Grand Slam singles-mesteren ble også en del av selskapets Board of Advisors.

I NFT-markedet generelt har NFT-salgene siden begynnelsen av måneden nesten klart å komme helt opp i $900 millioner, ifølge den NFT-fokuserte analyseplattformen NonFungible.