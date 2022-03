Bitcoin, verdens største kryptovaluta, blant andre store altcoins startet uken med en bølge etter et blodbad som så at flertallet av kryptovalutaene sank under forventede nivåer de siste to månedene av 2022.

I går nådde BTC et nytt høydepunkt på tre måneder etter å ha nådd en topp på $47,765 før den gikk tilbake til $47,506,06 i skrivende stund.

Denne artikkelen fokuserer på kreftene bak det nåværende Bitcoin-priscomebacket.

Faktorer bak det nåværende BTC-rallyet

Det er to hovedfaktorer som tilskrives den nåværende prisstigningen på Bitcoin (BTC), som har ført til at Bitcoin holder seg over 47 000 dollar når den går tilbake over 50 dollar.

Disse faktorene inkluderer økt shortsalg og en økning i BTC-hvaladresser.

Short Selgere

Glassnode, en kjent kryptoanalytiker, har undersøkt hva økningen handler om. I en video sa analytikeren at de som satser på et langvarig fall i Bitcoin-prisen (Short Sellers) er de som er ansvarlige for den nåværende markedstrenden.

Dessuten, når markedet opplever dramatiske oppganger, er det også korte avviklinger.

Analytikeren sa:

''De kan se den falle, ned, ned. De får til slutt nok selvtillit til å si: «Vet du hva? Jeg er lei av å bli skviset ut av min lange posisjon. Jeg kommer til å gå kort.» De gjorde det helt på bunnen, noe som er imponerende, men så presses de ut motsatt, og trenden begynner å skifte.''

Den nåværende bullish bitcoin-trenden startet 24. februar 2022, etter at "korte" likvideringer begynte å ta fart. På det tidspunktet handlet BTC for rundt $37000.

Ifølge analytikeren, selv om "kortselgere" er ansvarlige for økningen, må de ha en organisk etterspørsel.

En økning i BTC-hvaladresser

En annen faktor for den nåværende økningen er det økende antallet BTC-hvaladresser.

Glassnode sa at det har vært en enorm økning i den totale akkumuleringsbalansen som viser at flere mennesker hamstrer mynten. Fra adresseveksten kan vi også se at det er en genuin organisk etterspørsel.