Flux når $800 millioner i TVS: Beste steder å kjøpe Flux

Etter å ha nådd en TVS (Total Value Secured) på $800 millioner, ble symbolet til Flux-nettverket og økosystemet parabolsk.

Det har generert et handelsvolum på 46,7 millioner dollar og lagt til 14 % til verdien i løpet av de siste 24 timene. I skrivende stund handlet den for $1,88.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om Flux-mynten, inkludert om du bør kjøpe den. Her er hvor du kan kjøpe Flux hvis du velger det.

De beste stedene å kjøpe Flux nå

Siden FLUX er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe FLUX ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe FLUX akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din FLUX

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert FLUX.

Hva er Flux?

Flux Ecosystem tilbyr et desentralisert, interoperabelt utviklingsmiljø. Det er en fullt funksjonell pakke med blokkjede-som-en-tjeneste-løsninger og desentraliserte datatjenester.

Den betegner seg selv som den nye generasjonen skalerbar desentralisert skyinfrastruktur. Det gjør det mulig å utvikle, kjøre og administrere applikasjoner på flere servere samtidig. Flux er klar til å omfavne fremtiden til dApps, Web 3.0, etc.

Flux er en innebygd GPU-utvinnbar POW (Proof of Work)-mynt som gir insentiv for maskinvarehostere, DAO-styring på kjeden og dårlig aktørredusering via innsatskrav for å kjøre maskinvare.

Bør jeg kjøpe Flux i dag?

Flux kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

Flux prisprediksjon

Up to Brain spår at Flux vil nå $2,89 innen utgangen av 2023. Året etter vil den øke til $3,53. I 2025 tror analytikeren at den vil nå et rekordhøyt nivå på 4,4 dollar.

