Bitcoin (BTC/USD)-prisen forble i et stramt område da investorene reagerte på de relativt robuste amerikanske statsobligasjonsrentene. Bitcoin sitter fast på $38 500, hvor den har vært de siste dagene. Denne prisen er betydelig lavere enn all-time high på nær 70 000 dollar, mens den totale markedsverdien har falt til rundt 732 milliarder dollar.

Stigende obligasjonsrenter

Amerikanske obligasjonsrenter fortsatte å stige tirsdag mens investorer ventet på den kommende rentebeslutningen fra Federal Reserve. Mandag krysset den 10-årige obligasjonsrenten det viktige motstandsnivået på 4 % for første gang på flere år. 30-årsavkastningen steg også til over 3 %, mens 2-årsrenten er omtrent 2,7 %.

Obligasjonssalget skjedde mens investorer ventet på den kommende rentebeslutningen fra Federal Reserve som er planlagt til onsdag. Økonomer spurt av Reuters og Bloomberg forventer at Fed vil høres litt haukeaktig ut denne uken. Dette synet gjenspeiler det faktum at landets inflasjon har økt til det høyeste nivået på mange år.

Bitcoin-prishandlingen gjenspeiler andre eiendeler som aksjer og råvarer. Futures knyttet til Dow Jones har falt med mer enn 14 % fra sitt høyeste nivå i mars. Det samme gjelder andre indekser som Dow Jones og S&P 500-indeksen. Bitcoin har hatt en sterk korrelasjon med aksjer de siste dagene.

Videre reagerer BTC-prisen på tegn på at etterspørselen etter mynten avtar. Data på kjeden viser at tilsig fra både små og store investorer har vært litt dempet de siste ukene.

Bitcoin pris prediksjon

Det daglige diagrammet viser at BTC-prisen har vært i en sterk bearish trend de siste dagene. Det har beveget seg under 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Samtidig har prisen beveget seg litt over den nedre siden av den stigende kanalen vist i lilla. Dessuten forblir den litt under den nedre siden av oversolgt nivå.

Derfor er utsiktene til Bitcoin til denne prisen nøytrale. Et trekk under den nedre siden av trendlinjen vil sende et signal om at bjørnene har seiret og presse den mye lavere. På den annen side vil et trekk over motstanden på 40 000 bety at oksene har seiret.