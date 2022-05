Kryptovalutamarkedet har slitt i helgen mens det bearish sentimentet fortsetter.

Kryptovalutamarkedet har mistet mindre enn 1% av sin totale verdi i løpet av de siste 24 timene. Det totale kryptomarkedet er nå over 1,2 billioner dollar etter å ha tapt nesten 300 milliarder dollar forrige uke.

Bitcoin er fortsatt verdens største kryptovaluta etter markedsverdi og har slitt de siste månedene. På pressetidspunktet handles Bitcoin til $29 683, ned med 11% i løpet av de siste syv dagene.

Den ledende kryptovalutaen har slitt med å gjenvinne sin verdi over $30k siden den falt under denne avgjørende terskelen for første gang i år for noen dager siden. Terra-krisen har påvirket det bredere kryptovalutamarkedet, og mange kryptovalutaer er ennå ikke i gang med solide gjeninnhentinger

Hvis den bearish sentimentet fortsetter, kan Bitcoin fortsette å slite under det psykologiske nivået på $30k i løpet av de kommende dagene.

Nøkkelnivåer å se på

BTC/USD 4-timers diagrammet er for øyeblikket bearish ettersom Bitcoin har underprestert de siste dagene. De tekniske indikatorene viser at bearish-stemningen kan vokse seg tykkere i løpet av de kommende timene.

MACD-linjen har vært under nøytral sone siden 5. mai. MACD-avlesningen står for øyeblikket på -75, noe som indikerer en bearish trend for Bitcoin.

Den 14-dagers relative styrkeindeksen på 49 viser at Bitcoin kan falle inn i den oversolgte regionen hvis det nylige markedsmomentumet opprettholdes.

Bitcoin kan falle under det første store støttenivået på $28 447 før slutten av dagen. Imidlertid bør den ledende kryptovalutaen opprettholde sin verdi over støttenivået på $27 500 på kort sikt.

Hvis oksene gjenvinner kontrollen over markedet, kan BTC rally forbi det første store motstandsnivået på $31 352 i løpet av de kommende timene eller dagene. Med mindre det er en utvidet bullish ytelse, bør det andre store motstandsnivået på $35 152 begrense ytterligere oppadgående bevegelse i løpet av de neste dagene.