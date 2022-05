Mange anser Bitcoin for å være et betalingsnettverk, men Sam Bankman-Fried tror ikke det.

Administrerende direktør for FTX kryptovalutabørs Sam Bankman-Fried har sagt til Financial Times at han ikke tror Bitcoin har en fremtid som betalingsnettverk.

Ifølge FTX-sjefen gjør ineffektiviteten og de høye miljøkostnadene til Bitcoin det ikke ideelt å tjene som et betalingsnettverk. Han sa;

«Bitcoin-nettverket er ikke et betalingsnettverk, og det er ikke et skaleringsnettverk.»

Bankman-Fried påpekte at proof of work-systemet for å validere blokkjedetransaksjoner, som underbygger Bitcoin, ikke har det som trengs for å oppnå skalerbarhet.

Derfor kan den ikke takle de millioner av transaksjoner som vil kreves for å gjøre kryptotokenet til et effektivt betalingsmiddel. Han la til at;

«Ting du gjør millioner av transaksjoner i sekundet med, må være ekstremt effektive og lette og lavere energikostnader. Bevis på innsatsnettverk er.»

Bankman-Frieds kommentarer kom på bakgrunn av en veldig tøff uke for det bredere kryptovalutamarkedet. Bitcoin falt under $30k-nivået for første gang i år og fortsetter å handle under denne terskelen.

Terra-krisen resulterte i at kryptovalutamarkedet tapte over 300 milliarder dollar i løpet av noen få dager.

Kryptovalutamarkedet er ennå ikke i gang med en sterk bedring ettersom den totale markedsverdien fortsatt er under 1,3 billioner dollar.

Bitcoin har kommet under press de siste månedene for sin enorme energibruk. Sam Bankman-Fried er også på vakt mot Bitcoins energibruk og mener det er en av tingene som holder nettverket tilbake. Han sa;

«Det må være slik at vi ikke skalerer dette opp til det punktet hvor vi til slutt bruker 100 ganger så mye som vi gjør i dag på energikostnader for gruvedrift.»

Til tross for sin kritikk sa Bankman-Fried at Bitcoin fortsatt har en plass i kryptovalutamarkedet. Han konkluderte med at;

«Jeg tror ikke det betyr at Bitcoin må gå. Tokenet kan fortsatt ha en fremtid som en eiendel, en vare og et lager av verdi som ligner på gull.»