SHIB og DOGE er noen av de kryptovalutaene som har steget mest, samtidig som at BTC forsøker å bekjempe gevinstrealisering over $51 000

Bitcoins pris har klart å komme seg over $50 000 i det kryptomarkedet ser ut til å ta fatt på et svært lovende kvartal.

Gigantkryptoens verdi har økt siden første uken i oktober, og dagens stigning har løftet prisen over hinderet ved $51 000. Bitcoins pris er for øyeblikket opp 4,4% i løpet av de siste 24 timene, og mer enn 26% opp i løpet av de siste syv dagene.

I skrivende stund går BTC for rundt $51 700 etter å ha svevet forbi barrieren på $51 000 og nesten klart å bryte gjennom $52 000. Ifølge data fra CoinGecko klarte kjøpere i løpet av onsdagens morgentimer å dytte prisen helt opp til $51 970,59, et nivå som kan være en smakebit på hvor prisen kan være på vei fremover.

BTC/USD daglig prisgraf. Kilde:: TradingView

Ifølge en svært respektert analytiker kan Bitcoin fortsette stigningen gjennom oktober og nå helt opp til $63 000, før det sakker ned i november og skyter fart igjen i desember.

Based on historically recurring #BTC price tendencies across cycles…

Bitcoin could rally to ~$63,500 in October

Then retrace to the low/mid-$50,000s in November

Then break out to new All Time Highs$BTC #Crypto #Bitcoin

— Rekt Capital (@rektcapital) October 5, 2021