Bitech introduserer grønn energiutvinningsløsning

Bitech Technologies Corporation, en internasjonal leverandør av teknologiløsninger, planlegger å utvide virksomheten til å fokusere på å introdusere Tesdison-teknologi, en selvladerende, patentert teknologi som gir en effektiv grønn energiløsning for gruvedrift av kryptovaluta, erfarer Coin Journal fra en pressemelding .

Selskapet er dedikert til å tilby en pakke med grønne energiløsninger med fokus på gruvedrift og datasentre for kryptovaluta. Det kunngjør også firmanavnendring til Bitech Technologies Corporation, som er en del av utvidelsesplanen.

Opptil 99 % energieffektivitet

Tesdison, hvis navn er en kombinasjon av Tesla og Edison, er et svært effektivt system for å generere og lade elektrisk kraft. Den amerikanske patenterte teknologien forventes å tjene som en effektiv strømsparende løsning med opptil 99 % energieffektivitet.

Det vil erstatte dyre ASIC-er (applikasjonsspesifikke integrerte kretser), som gruvearbeidere bruker for tiden. Teknologien vil også redusere enorme strømregninger.

Tesdison-teknologien, som vil bli brukt i USA, Canada, EU, Japan, Sør-Korea og mange andre land over hele verden, vil ha følgende fordeler:

Off-grid drift uten en verktøytilkobling;

Modulær, skalerbar lagring og kraftproduksjon;

Ingen grense for utslipp

Uavbrutt, konstant tilførsel av strøm til enhver ønsket spenning.

Generer opptil 100 % av den opprinnelige energiproduksjonen;

Kontinuerlig levering av fornybar energi;





Uendelig skalerbar

Takket være dens uendelige skalerbarhet kan Tesdison-teknologien møte ulike kundekrav og behov. Blant de forventede grønne fordelene er:

Ingen problemer med drivstoff eller forsyning;

Lave vedlikeholdskostnader med mindre mekanisk slitasje;

Ingen farlige biprodukter og avfall;

Du trenger ikke å operere i nærheten av ressurser og forsyninger; og

Arbeid med en rekke batterilagringsprodusenter og leverandører;

Skalerbarhet med tilpasset utbygging av mindre anlegg.





Selskapet vil nærme seg sin strategiske ekspansjon gjennom samarbeid med ledende kryptovalutagruvearbeidere for å generere mer inntekter med det formål å oppnå en betydelig markedsandel raskt.

Dr. Benjamin Tran, administrerende direktør i Bitech Technologies, kommenterte:

I dag er vi klar til å bringe denne forstyrrende teknologien til gruvesektoren for kryptovaluta hvor digitale eiendeler har blitt en ny livsstil. Vi søker globale partnerskap med dyktige forretningspartnere for å fange det vi mener er et veldig stort og voksende marked til stor fordel for alle involverte parter.