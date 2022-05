Revisorer av kryptovalutaprosjekter må ta mer ansvar for de smarte kontraktene som de reviderer.

Dyma Budorin, administrerende direktør i Hacken, mener at kryptovalutaindustrien vil tjene på at smarte kontraktsrevisorer tar mer ansvar for kodene de reviderer.

Budorin mener at Web3 cybersikkerhetsleverandører for tiden svikter den bredere kryptovalutaindustrien. Han beklaget at det er store blinde flekker i markedspraksisen og at de påvirker investorenes oppførsel.

Hacken-sjefen uttalte at mangel på ansvarlighet og åpenhet i revisjonene mange leverandører utfører ikke er nok til å berolige brukere og det bredere kryptosamfunnet.

For øyeblikket er ikke smartkontraktrevisorer ansvarlige hvis et symbol eller en smartkontrakt de reviderte blir hacket på grunn av en feil i koden. Det er ikke en overraskelse at de fleste av DeFi-hackene som har funnet sted så langt i år har vært prosjekter som ble revidert av tredjeparter. Han sa;

«De mangler tester, ansvarlighet og åpenhet i vurderinger av kryptovalutaer. Akkurat nå er den beste markedspraksisen å få en token-revisjon, og det er det. Det er ingen måte å vite hvem som er ansvarlig for nøklene, hvem som preger nye tokens, om brikkene er riktig brokoblet, og så videre uten gjennomsiktighet.»

Det desentraliserte finansområdet (DeFi) er et av de raskest voksende innen kryptovaluta-økosystemet. Den har imidlertid blitt påvirket av en rekke svindelprosjekter og hacks.

I løpet av de siste årene har DeFi-prosjekter tapt hundrevis av millioner av dollar på hacks. Noen prosjekter har blitt skapt av svindlere og har blitt slitt underveis.

For øyeblikket stoler investorer på Coinmarketcap og Coingecko for å få mer informasjon om prosjekter. Hackens administrerende direktør sa imidlertid at disse plattformene er feil siden prosjekter manipulerer dataene sine for å vise svært høye eller svært lave markedsverdier. Han sa;

«Når det er mer effektiv informasjon om ansvarligheten til blokkjedeselskaper som utsteder et token, vil [investorer] begynne å sammenligne det grunnleggende snarere enn hype.»

Kryptovalutamarkedet er ned fra rekordhøye på 3 billioner dollar, med den totale markedsverdien nå på rundt 1,7 trillioner dollar.