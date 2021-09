Ethereum er en av de største blokkjedene i kryptoindustrien, men de enorme transaksjonsgebyrene har ført til at mange har rømt til alternative nettverk

Kryptobørsen Bitfinex har de siste årene skapt flere overskrifter i media i forbindelse med sin tilknytning med USDT-utstederen Tether. Børsen har igjen skapt overskrifter, men denne gangen fordi de har gjennomført en helt absurd transaksjon.

En wallet eid av kryptobørsen betalte $23,7 millioner i transaksjonskostnader på Ethereum-nettet. Det som er overraskende med dette er at det enorme transaksjonsgebyret ble betalt for å flytte USDT verdt bare $100 000.

Transaksjonen fant sted på DeversiFi, en uavhengig børs hvis grunnleggere har jobbet for Bitfinex. DeversiFi er også kjent for å tilby tilgang til ulike DeFi-protokoller. Transaksjonen ble gjennomført fra en av Bitfinex hoved-wallets, og resulterte altså i transaksjonskostnader på over $23 millioner.

En talsperson fra DeversiFi oppga at transaksjonen ble gjennomført ved hjelp av en hardware-wallet fra DeversiFis plattform klokken 11:10 UTC den 27. september. Talspersonen la til at transaksjonene var utrolig høye sammenlignet med beløpet som ble overført.

DeversiFi fortalte videre at de undersøker saken for å finne årsaken til hvorfor denne feilen oppsto. De forsikret også brukerne om at deres midler ikke er utsatt for noen risiko, og at dette er en internsak som DeversiFi vil løse. Hendelsen har ikke påvirket driften for verken DeversiFi eller Bitfinex, som begge går som normalt.

Det meste av transaksjonsgebyret, ETH verdt rundt $22,1 millioner, ble returnert til Bitfinex’ wallet tidligere i dag mot et gebyr på $33,74.

Ethereums nettverk har blitt godt kjent for sine notorisk høye transaksjonskostnader. Nettverkets manglende skalerbarhet fører i blant til overbelastning på nettverket i enkelte perioder, noe som ofte fører til unormalt høye transaksjonsgebyrer for brukere av nettverket.

På grunn av Ethereums mangel på skalerbarhet og høye transaksjonskostnader tar utviklere og vanlige brukere ofte i bruk andre programmerbare blokkjeder som blant annet Solana, Cardano, Polkadot og Tezos. Solana og Cardano har hatt en særlig høy brukervekst i løpet av de siste månedene, takket være deres høye transaksjonshastigheter og relativt lave kostnader.