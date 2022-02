Bitfinex-støttet LEO-token hopper 43 %: dette er grunnen

I dag hoppet prisen på UNUS SED LEO (LEO) token med 43 % og når rekordhøyde.

I skrivende stund handlet den for $7,13.

Den har nådd et daglig maksimum på $8,04 og et daglig lavpunkt på $4,96 og har et handelsvolum på $56,936,717, en markedsverdi på $6,803,494,168, og et sirkulerende tilbud på 953,954,130 LEO-mynter.

La oss nå ta et dypdykk og se hva hypen handler om.

Før vi går inn i den nåværende opptrenden til LEO-token, er det viktig at vi først forstår hva det er og hvordan det fungerer.

I et nøtteskall er UNUS SED LEO et verktøystoken som brukes på tvers av iFinex-økosystemet. Navnet kommer fra en latinsk henvisning i en av Aesops fabler. Det lar Bitfinex-brukere spare penger på handelsgebyrer og omfanget av rabatten avhenger av hvor mye LEO en Bitfinex-handler har på kontoen sin.

UNUS SED LEO ble lansert i mai 2019.

I går kunngjorde det amerikanske justisdepartementet (DOJ) at det hadde beslaglagt BTC verdt over 3,6 milliarder dollar, i henhold til gjeldende valutakurser, som ble stjålet.

Bitfinex tapte Bitcoin verdt 70 millioner dollar i hacket i 2016, og lovet at dersom de tapte midlene ble gjenvunnet, ville de bruke 80% av det til å kjøpe tilbake og brenne LEO. Tjenestemennene bemerket at prosessen vil ta lang tid.

Tjenestemennene avslørte imidlertid ikke hvor lang tid prosessen vil ta, selv om det fra tidligere trender er tydelig at prosessen kan ta år, som i tilfellet med Goxs $460 millioner hacks i 2013. Ofrene venter fortsatt på refusjon.

I går overså LEO-oksene alle de røde flaggene og fortsatte å heve budene sine på tokenet i håp om at den kommende forsyningsnedgangen vil gjøre tokenet mer verdifullt. I løpet av denne tiden steg LEO-prisen til sin rekordhøyde på $8.144.

LEO hadde imidlertid et blandet syn, ettersom Adam Cochran, partner i aktivist-venturekapitalfirmaet Cinneamhain Ventures, identifiserte de pågående utfordringene i LEO-prisoppgangen siden ikke alle midlene som gjenvinnes vil gå gjennom Bitfinex med mindre de tilhører børsen.

I en tweet i går sa han:

"Det kan selvfølgelig være en merkelig avtalestruktur på plass, med de tilpassede tokenene Bitfinex utstedte, der de i hovedsak hevder at de kjøpte tapet fra andre kunder, og sa at Bitcoin er deres og de kan kreve alt, og så senere distribuere." han la til at ''Jeg kommer ikke til å kjøpe LEO mens jeg forventer et raskt tilbakekjøp fra Bitfinex.''

I would love to be wrong on this one but LEO was more a play for if funds returned via non-gov involvement.

Either way a big win for both Bitfinex and everyone who lost out as there is going to be a path to recovery at somepoint, in someway.

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) February 8, 2022