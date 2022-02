Kryptobørs ChangeNOW ruller ut NFT-støtte

NFT-funksjonen kan nås via ChangeNOW-nettstedet så vel som via mobilappen, sa børsen i en uttalelse.

ChangeNOW håper den nye funksjonen vekker ytterligere interesse for krypto, og akselererer adopsjonen.

ChangeNOW, en ledende ikke-depotbasert kryptovalutabørs populær for sine umiddelbare transaksjoner, har lagt til støtte for ikke-fungible tokens (NFT-er) til NOW-lommeboken sin, sa børsen i en pressemelding eksklusivt delt med CoinJournal.

At lommeboken nå får NFT-støtte betyr at kundene nå har sømløs tilgang til funksjoner som lar dem sende, motta og lagre NFT-samlinger.

Brukere vil også enkelt og sikkert kunne bla gjennom markedsplassen "rett fra fingertuppene", la ChangeNOW til i kunngjøringen.

Mike Ermolaev, sjef for PR hos ChangeNOW fortalte CoinJournal i en e-postkommentar:

" Både nye og erfarne brukere finner nye bruksområder for blokkjeder, web3 og de nye teknologiene innen krypto. Som et svar på disse økende kravene har vi integrert NFT-funksjonalitet i NOW Wallet. Vi håper at dette vil føre til at flere mennesker oppdager kryptovalutaens innovative funksjoner og fremskynder bruken av den .

Han la til at lanseringen av den nye NFT-funksjonen er i tråd med kryptoplattformens "kjennetegn" for å tilby enkle og brukervennlige kryptoinnovasjoner.

NFT-markedet eksploderte til en multi-milliard industri i 2021, og kretset inn store institusjoner og kjendiser.

Trenden fortsetter i 2022, med flere som ønsker å utnytte blokkjedeteknologien bak den for å digitalt lagre og beholde eierskapet til unike gjenstander og innhold, fra kunst til musikk, journalføring og sertifisering til autentisitet og eiendomseierskap i metaversen.

Et godt eksempel, bemerker ChangeNOW på Twitter-kontoen sin, er Alfa Romeos NFT-integrasjon som gjør at SUV-en kan bruke teknologien til å spore bilrekorder.

🚗 Alfa Romeo’s new SUV uses #NFT to track car records! “On the pre-owned car market, NFT certification represents an additional source of credibility,” @alfa_romeo's press release says.#AlfaRomeoTonale integration is the prime example of the growing "useful" #NFTs market. pic.twitter.com/PyiqmoKOcY — ChangeNOW (@ChangeNOW_io) February 9, 2022

Om ChangeNOW

Tilleggingen av NFT-støtte til den offisielle ChangeNOW- lommeboken er et stort løft for kryptobørsen, som tilbyr tilgang til over 380 kryptoaktiva og mer enn 55 fiat-valutaer.

Det sørger også for raske, billige og transparente transaksjoner, med raske kryptobytteavtaler som kan gjennomføres både via børsens nettside og ChangeNOW-mobilappen .

NOW Wallet NFT-delen vil støtte vanlige token-standarder i ERC-721 og ERC-1155, sa børsen. De som ser på andre tokenstandarder bør ikke bekymre seg, da plattformen vil tilby ytterligere støtte etter hvert.