Cardano (ADA) mister momentum etter bullish breakout

Cardano (ADA) har hatt sine problemer de siste ukene. Ettersom det generelle markedet tar seg opp, har ADA vært treg med å bryte ut. Men til tross for dette, har mynten begynt å vise tegn til fart etter å ha presset ut mot $1,2 de siste dagene. Men den oppgående trenden har avtatt. Kan ADA falle under $1? Noen analyser er nedenfor, men først, her er noen høydepunkter:

Cardano (ADA) har hatt en avgjørende bullish opptrend som har tatt den til $1,2 i løpet av de siste dagene med gevinster på rundt 13%.

Mynten har imidlertid møtt hard motstand rundt den terskelen og handles for $1,18 ved pressetidspunktet.

Hvis salgspresset fortsetter, er det sannsynlig at Cardano (ADA) kan falle til støttesonen på $1 og ytterligere lavere.

Datakilde: Tradingview

Cardano (ADA) – Prisanalyse på kort sikt

Etter at oksene klarte å presse en sving på 13 % de siste 6 dagene, er det nå klart at Cardano (ADA) mister momentum rundt $1,2-merket. I skrivende stund handles ADA for $1,19. Selv om dette er litt lavere enn $1,2, møter mynten fortsatt massiv motstand rundt denne sonen.

Vi forventer at altcoinen kommer til kort igjen og faller tilbake til $1. Dessuten viser andre indikatorer også noen bearish utsikter. ADA er for eksempel fortsatt lavere enn det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet. Hvis okser ikke presser det over $1,2, vil et fall mot $1 være uunngåelig.

Er Cardano (ADA) fortsatt et godt kjøp?

Cardano (ADA) har vist mye svakhet de siste ukene. Den har ikke vist den typen bullish oppgående trend som mange store mynter har. Så du lurer kanskje på om ADA fortsatt er en anstendig ressurs å kjøpe.

Svaret er ja. Som en av de ledende myntene på markedet er det fortsatt mye verdi å låse opp fra Cardano, spesielt fra et langsiktig synspunkt.