Kanadiske lastebilsjåfører som kjører til USA må vaksineres etter et regjeringsmandat, eller miste jobben. Som svar på disse tiltakene lanserte disse lastebilførerne en konvoi gjennom Ottawa, landets hovedstad. Dette ble i utgangspunktet hindret av GoFundMe og det kanadiske politiet, men kryptosamfunnet bestemte seg for å hjelpe.

BBC melder i dag at protesten er erklært unntakstilstand av Jim Watson, borgermesteren i Ottawa. Ifølge Watson er protesten «fullstendig ute av kontroll». Politiet er foreløpig i undertall av demonstrantene.

Beslagleggelse av GoFundMe-midler

Demonstrantene ble støttet av en GoFundMe-side designet for å skaffe forsyninger til lastebilførerne. Etter innblanding fra det kanadiske politiet ble imidlertid GoFundMe-siden suspendert og lastebilførernes drivstoff stjålet av politiet.

På forespørsel fra politiet stanset GoFundMe donasjoner til protesten. Dette gjorde naturligvis giverne rasende som støttet saken. De nesten 10 millioner kanadiske dollarene som ble samlet inn ble tatt bort først; GoFundMe ønsket å sette pengene inn i andre veldedige organisasjoner.

Investorene lot det ikke være med det og klaget. Det var først da plattformen trakk seg fra midlene og returnerte det til de første støttespillerne. Svaret på sentrale parter som hindrer transaksjoner? Bitcoin.

Bitcoin som en frelsende nåde

Takket være bitcoins desentraliserte natur har ingen makt over midlene. Det kanadiske politiet og regjeringen er derfor ikke i stand til å avskjære donerte midler. Dette så investorene også.

Noen under aliaset «Honkhonk Hodl» opprettet en donasjonsside av denne grunn via Tallycoin, en plattform der folk – i stedet for kanadiske dollar – kan donere bitcoins. Dette gjør at donasjonene kan fortsette uten innblanding fra politiet eller andre myndigheter.

Delvis takket være en veldig generøs giver, som donerte 2,2 bitcoin, har de nåværende donasjonene økt til mer enn 880 000 000 satoshi. Dette tilsvarer 8,8 bitcoin, eller 330 000 euro. Disse donasjonene vil bli donert direkte til lastebilførerne, uten innblanding fra en sentral part.

Fordeling av donasjonene

Finbold melder at gruppen må koordinere hvordan midlene brukes. All Bitcoin som samles inn, holdes i en lommebok som krever flere signaturer for å bruke de innsamlede pengene. På denne måten fjerner lommeboken et enkelt feilpunkt. Det tvinger også gruppen til å koordinere hvordan pengene brukes, siden ingen enkeltpersoner har muligheten til å overføre Bitcoin.

Det er bare et lite problem med å få verdien av bitcoins til lastebilsjåførene. Hvis bitcoins brukes til å kjøpe forsyninger, må de fysisk leveres til lastebilførerne, og borgermesteren i Ottawa kan stoppe dette.

Problemer forårsaket av unntakstilstand

Nå som borgermesteren i Ottawa har erklært unntakstilstand, vil byen få ytterligere fullmakter. Et eksempel på dette er utstyr for nødetater.

BBC, som rapporterte om unntakstilstanden, sier at ordføreren ikke gir ut spesifikke detaljer om tiltakene han kan iverksette. – Politiet sa søndag at de ville trappe opp håndhevelsen, inkludert mulige arrestasjoner av de som prøvde å hjelpe demonstranter ved å bringe dem forsyninger som drivstoff, toalettpapir og mat, sa BBC. Så det blir nå vanskeligere å skaffe forsyninger til lastebilførerne.

Canada presser Bitcoin-prisen opp

Den nylige oppadgående bevegelsen av Bitcoins verdi har falt sammen med gode nyheter. Den kanadiske filialen til KPMG, en av de "fire store" regnskapsfirmaene i verden, har offisielt lagt til Bitcoin og Ethereum til bedriftsporteføljen.

KPMG Canadas Benjie Thomas snakker høyt om den fremvoksende kryptosektoren i pressemeldingen:

"Denne investeringen reflekterer vår tro på at institusjonell bruk av kryptoaktiva og blokkjedeteknologi vil fortsette å vokse og bli en vanlig del av aktivablandingen,"

Det er ennå ikke klart hvor mange tokens av Bitcoin og Ethereum som er involvert. Uansett, at store navn som dette tar steget til offisielt å omfavne kryptovalutaer, det er veldig positive nyheter. KPMG føyer seg dermed til listen over selskaper som MicroStrategy og Tesla som også har omfavnet bitcoin på en slik måte.

"Bitcoin for president"

En annen positiv bevegelse innen krypto fra det nordamerikanske landet er at en av kandidatene til statsminister ser ut til å ønske å ta nasjonen videre når det gjelder digitalisering. Pierre Poilievre, for tiden medlem av parlamentet for Carleton, sa: "Jeg har lært mye om #Bitcoin."