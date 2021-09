Den meksikanske kryptobørsen skal samarbeide med den amerikanske banken Silvergate Bank og Athena Bitcoin

Bitso, en av Latin-Amerikas største kryptobørser, har gått med på å samarbeide med El Salvador i prosessen for å implementere Bitcoin som lovlig betalingsmiddel.

I en kunngjøring delt av kryptoplattformen den 7. september oppgis det at den meksikanske børsen kommer til å bidra med de grunnleggende funksjonene som skal hjelpe El Salvador med implementeringen av Chivo, landets offisielle Bitcoin-wallet.

«El Salvador har blitt historiske som det første landet i verden som har gjort Bitcoin til lovlig betalingsmiddel, og i dag er vi glade for å kunne annonsere at Bitso vil bidra i realiseringen av El Salvadors Bitcoin-visjon ved å tilby de grunnleggende kryptotjenestene for Chivo,» fortalte børsen i sin kunngjøring.

Bitso ser frem til å hjelpe det sentralamerikanske landet i sin historiske avgjørelse for å «forbedre landets betalingsstrukturer og øke den økonomiske inkluderingen», oppga Santiago Alvarado, en av børsens toppledere i en uttalelse sitert av Reuters.

El Salvadors befolkning kan nå laste ned Chivo-walleten og å motta gratis Bitcoin til en verdi av $30, der vil de også ha mulighet til å bruke både BTC og amerikanske dollar. Brukerne kan få tilgang til transaksjonene sine direkte i Bitcoin-walleten, eller de kan ta de ut i kontanter fra en av landets 200 Bitcoin-minibanker som er tilgjengelig nå.

For å fasilitere driften og bruken av Chivo vil Bitso samarbeide med den amerikanske banken Silvergate Bank for å håndtere transaksjoner i amerikanske dollar. Athena Bitcoin, som tilbyr minibanktjenester for kryptovaluta, kommer til å bidra med å håndtere minibank-transaksjonene.

En betydelig andel av pengeoverføringene mellom USA og Mexico gjøres via Bitso, de estimerer at de behandlet transaksjoner verdt $1,2 milliarder i 2020. Samarbeidet mellom El Salvadors myndigheter skal dermed bidra til håndteringen av et større antall pengeoverføringer mellom USA og Latin-Amerika.

Bitso, som har over 2 millioner brukere, gir tilgang til ni av de store kryptovalutaene, blant annet Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) og Litecoin (LTC).