En av topplederne hos det California-baserte finanstjenesteselskapet avslørte planer om å introdusere kryptobaserte betalingskort

Det globale betalingsløsningsselskapet Visa har kunngjort planer om å lansere og implementere integrering av Bitcoin og andre kryptovalutaer på sin plattform i Brasil. Den nye driftsmodellen vil eliminere behovet for mellommenn, dermed vil brukerne kunne investere i krypto og kryptorelaterte børsnoterte fond (EFT-er) direkte.

I et intervju med en lokal avis i Brasil avslørte en av selskapets toppledere, Eduardo Abreu, at planene vil bidra til selskapets gradvise etablering av kryptovalutaer både som investeringsmuligheter og som betalingsmetoder. Abreu bemerket at for å oppnå dette nivået av adopsjon vil det være helt nødvendig å skape et miljø hvor krypto og fiat kan samhandle fritt.

Landet er klart for denne endringen

Mens han snakket om interoperabilitet mellom krypto- og fiat-valuta la Abreu også til at som ved alle andre transaksjoner, så vil brukere også kunne motta cashback-belønninger i form av kryptovaluta.

«Brasilianere har allerede en veletablert kultur rundt det å ta vare på bonuspoeng, rabattordninger, osv. Hvorfor ikke motta kryptovalutaer via kredittkortene sine også?»

Idéen om integrering av kryptovaluta er heller ikke ny, og administrerende direktør hos Visa i Brasil, Fernando Teles, tok opp temaet allerede i mars. På det tidspunktet snakket han om å bruke en API for å implementere token-baserte betalinger. Betalingsselskapet hadde da allerede sett på muligheter for samarbeid med ulike digitale banker for å gjennomføre integrasjonen.

Siden de allerede har gjort grunnarbeidet med å skape gode samarbeid med brasilianske finansinstitusjoner, inkludert Rippio, Alterbank og Zro Bank er Visa i en god posisjon til å kunne implementere sin nye strategi. De planlegger å utnytte sine gode forhold med disse selskapene for å kunne tilby kredittkort som knytter kundekontoer til kryptobørser og andre lignende selskaper i industrien.

B2B-blokkjede skal fremme transparens i NFT-industrien

Abreu fortalte videre at selskapet også jobber med å etablere et blokkjede-basert alternativ som kan brukes for å gjennomføre transaksjoner i bedrift-til-bedrift-situasjoner. Han bemerket at et slikt system vil bidra til åpenhet, da alle parter som er involverte i transaksjonen vil være nødt til å validere den.

Han var også inne på temaet om non-fungible tokens (NFT-er). I følge Abreu var forrige måneds kjøp av en CryptoPunk verdt $150 000 bare begynnelsen for Visas reise inn i NFT-industrien, og Visa Brasil jobber for tiden med et NFT-initiativ som vil lanseres i nær fremtid.

Som Cuy Sheffield fra Visa forklarte forrige måned ble CryptoPunk-kjøpet gjennomført for å få en forståelse for hvordan prosessen foregår, på den måten er selskapet bedre rustet til å håndtere kundehenvendelser i fremtiden.