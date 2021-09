Administrerende direktør hos Coinbase avslørte i går at tilsynsorganet har truet med å saksøke børsen dersom de går videre med lanseringen av sitt nye låneprodukt

Administrerende direktør hos Coinbase, Brian Armstrong, hadde mye han ønsket å ta opp via Twitter-kontoen sin på tirsdag, da han besvarte SECs bekymringer rundt børsens kommende låneprodukt. Stadig flere aktører i kryptoindustrien tilbyr tjenester hvor kunder kan låne ut kryptovalutaen sin for å få en avkastning, og Coinbase kunngjorde tidligere i år at de kom til å introdusere et eget, lignende produkt kalt Lend.

Produktet skal være basert på USDC, og brukere skal kunne tjene inntil 4% i årlig avkastning (APY). Den nå børsnoterte plattformen markedsførte produktet med at brukerne skal kunne tjene inntil 50 ganger den gjennomsnittlige sparerenten — som ligger på 0,07%. De oppga også at den høye avkastningen ikke ville medføre noen høyere risiko for kundenes investeringer, da de kommer til å være beskyttet av en garantiordning.

Produktet skulle etter planen lanseres i løpet av noen få uker, Coinbase informerte derfor SEC om produktet, og ifølge Armstrong var ikke SEC særlig begeistrede. Byrået mente at Lend-produktet ville bli ansett som verdipapir, uten å gi noen forklaring på hvorfor.

«De nekter å fortelle oss hvorfor de anser det som verdipapir, og i stedet stevner de en mengde dokumenter fra oss (som vi har gitt de), de krever uttalelser fra våre ansatte (som vi har gitt de), og deretter sier de at de kommer til å saksøke oss dersom vi gjennomfører lanseringen, uten å forklare oss hvorfor.»

Armstrong, som også er medgrunnlegger av den kryptobaserte donasjonsorganisasjonen GiveCrypto, var tydelig uimponert over SECs påfunn, og bemerket at selv om selskapet hans hadde gjort det de kunne for å sørge for at alt gikk riktig for seg, valgte SEC å ty til trusler.

Børsens administrerende direktør var også lite fornøyd med SECs holdning til kryptovaluta generelt og siktet til en hendelse fra tidligere i år, hvor SEC-direktør Gary Gensler nektet å avtale et møte med ham.

Børsens juridiske direktør, Paul Grewal, fortalte at Coinbase har vært i dialog med tilsynsmyndighetene i et halvt år, og at de har etterlevd alle krav. Børsen er fortsatt sjokkerte over SECs trusler om å saksøke uten å gi noen videre forklaring – en avgjørelse han kategoriserte som et ubalansert regulatorisk forhold.

«Et sunt og balansert regulatorisk forhold bør aldri sette en industriaktør i en slik posisjon uten en god forklaring,» skrev han.

Det gjenstår å se hva SEC har planlagt for kryptoindustrien og dens aktører. Coinbase er dermed ett av de mange kryptoselskapene som er på SECs radar, sammen med blant annet BlockFi som etterforskes for å ha tilbudt ulovlige tjenester.