Styreleder og administrerende direktør i investeringsselskapet BlackRock, Larry Fink, har sagt at krigen i Ukraina har potensial til å akselerere digitale valutaer. I et brev til investorene torsdag la Fink vekt på implikasjonene av krigen for selskaper, land og kunder. Påvirkningen på energikilder vil også bli tatt opp, ifølge Fink. Han sa:

"Krigen vil få land til å revurdere sine valutaavhengigheter."

Et globalt digitalt betalingssystem kan forbedre oppgjøret av internasjonale transaksjoner

Ifølge Fink var noen allerede på jakt etter en mer aktiv rolle i digitale valutaer, allerede før krigen startet. Som et eksempel brukte han en studie fra den amerikanske sentralbanken om implikasjonene av en digital sentralbankvaluta. Fink uttalte:

"Et globalt digitalt betalingssystem, nøye utformet, kan forbedre oppgjøret av internasjonale transaksjoner samtidig som det reduserer risikoen for hvitvasking og korrupsjon," og reduserer grenseoverskridende transaksjonskostnader. Ettersom vi ser økende interesse fra kundene våre, studerer BlackRock digitale valutaer, stablecoins og de underliggende teknologiene for å forstå hvordan de kan hjelpe oss med å betjene kundene våre.»

Krigen forårsaker endringer i finans- og energimarkedene, sier Fink

Det er rapportert at BlackRock planlegger å tilby kryptohandel til sine investorer. På slutten av 2020 bemerket Fink at den økende interessen for Bitcoin kan være et tegn på at kryptovaluta tok sin plass i det finansielle systemet.

Selskapet kjøpte deretter Bitcoin-futures i fjor. Tidligere i år sendte BlackRocks iShares inn et børshandlet fond for å spore ytelsen til en indeks som består av blokkjede- og kryptoselskaper. I brevet sa Fink at krigen vil forsterke noen trender som allerede er skapt av pandemien når det gjelder hvordan land henger sammen i den globale økonomien. Han sa:

"Den russiske invasjonen av Ukraina har satt en stopper for globaliseringen vi har vært vitne til de siste tre tiårene."



Fink hevdet også at skiftet i energiressurser rundt om i verden er en konsekvens av krigen. Han tror imidlertid dette vil bremse utviklingen mot null netto utslipp, men vil fremskynde overgangen til grønnere energikilder. Han tror den nåværende krisen vil få land til å komme med løsninger som sikrer tilgangen på energi.

Vind- og solenergi vil være det enkleste alternativet for de fleste land. Han bemerket også at BlackRock hadde sluttet seg til andre selskaper for å fryse lommebøker fra Russland, mens selskapet ikke har noen betydelige investeringer i landet.