Kortvideo-appen til Chingari skal samarbeide med Fashion TV

Chingari, Indias mest populære og raskest voksende kortvideoapp, har inngått et eksklusivt samarbeid med Fashion TV (FTV), verdens ledende TV-kanal for mote og livsstil, erfarte CoinJournal fra en pressemelding.

En historisk presedens

Fashion TV har aldri samarbeidet med en kortvideo-app før. Avtalen vil tillate Chingari, som drives av GARI-tokenet, å eksklusivt spille av Fashion TV-innhold.

FTV og GARI har også lansert et annet prosjekt: 100 Non-fungible Tokens (NFTs). NFT-holdere vil få tilgang til Fashion Metaverse, eksklusive FTV-fester og moteshow og mye mer.

Mr Sumit Ghosh, administrerende direktør og medgründer av Chingari-appen kommenterte:

Vi er svært glade for å kunngjøre partnerskapet med Chingari, drevet av GARI og Fashion TV. Partnerskapet vil være gjensidig fordelaktig for begge merkene, og Chingari får eksklusive rettigheter til å spille mote-TV-innhold på plattformen. Videre vil de eksklusive 100 GARI Panda NFTs og Fashion TV NFTs, GARI Panda NFTs vise seg å være et gullrush for artister og kjendiser over hele verden.

Michel Adam Lisowski, president for FTV la til:

Partnerskapet er i tråd med vår visjon om å gjøre premiuminnholdet vårt fra moteindustriens mest suksessrike designere, modeller, fotografer tilgjengelig for alle. Fashion TV-GARI Panda NFTs er et annet spennende tilbud til fellesskapet der tidlige brukere kan få sinnsyke utbetalinger.