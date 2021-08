Den nye indeksen måler resultatene hos de største protokollene innen desentralisert finans, som Uniswap og Aave

Bloomberg kunngjorde i går at de vil lansere et nytt fond for desentralisert finans (DeFi) gjennom et samarbeid med selskapet Galaxy Digital, som forvalter investeringer og tilbyr tjenester for digitale verdier.

Bloomberg Galaxy DeFi-indeksen har en ticker som heter DEFI, og blir lansert sammen med et passivt forvaltet fond som får navnet Galaxy DeFi Index Fund, dette kommer til å være tilgjengelig på Galaxy Fund Management-plattformen.

Sjef for produktledelse hos Bloomberg, Alan Campbell, forklarte, «Desentralisert finans er i ferd med å bli det neste store å investere i når det kommer til kryptovaluta. I det likviditeten og institusjonelle forvaringsløsninger fortsetter å vokse blir DeFi et stadig mer fristende alternativ for institusjonelle investorer, og vi kommer til å fortsette å samarbeide med Galaxy for å utvide våre kryptoindeks-tjenester»

Indeksen, som lanseres i samarbeid med Galaxy, kommer til å administreres av Bloomberg Index Services og skal måle resultatene hos de største DeFi-protokollene målt etter markedsverdi. Priskvalitet, institusjonelt tradingvolum og hvorvidt verdiene kan trades i USA er blant faktorene som ble vurdert i utvelgelsesprosessen for protokollene som skulle inkluderes i DEFI.

Partner og leder for kapitalforvaltning hos Galaxy Digital, Steve Kurz, la til, «den blokkjedebaserte infrastrukturen bak DeFi modnes i et stadig raskere tempo, og det dukker hele tiden opp nye eksempler på hvordan denne nye teknologien kan forstyrre tradisjonelle finanstjenester. Dette samarbeidet med Bloomberg, og vårt DeFi indeksfond gir investorer informasjon og verktøy som på en velkalkulert måte kan eksponere de for fremtidens finanstjenester.»

I begynnelsen av denne måneden består indeksen av 40% Uniswap (UNI), 18% Aave (AAVE), 12,7% Maker (MKR), 10% Compound (COMP), 5,4% Yearn Finance (YFI), 5% Synthetix (SNX), 4,3% SushiSwap (SUSHI), 2,8% 0x (ZRX) og 1,8% UMA (UMA).

Å fjerne eller legge til DeFi-protokoller fra indeksen kommer til å vurderes fra måned til måned.

Den eksplosive veksten vi ser i DeFi-sektoren har ført til at stadig flere investorer ønsker å bli eksponert for markedet. Forrige måned kunngjorde Grayscale at de skulle lansere sitt eget DeFi-fond som følger CoinDesks DeFi-indeks.

Grayscales DeFi-fond har en lignende sammensetning som Bloomberg Galaxys DeFi-indeks, bortsett fra at de i tillegg har Curve (CRV) og Bancor Network Token (BNT), men ikke 0x.