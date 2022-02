Viktige punkter:

Både Near Protocol og Chainlink har sterke fundamenter.

Chainlink har et forsprang når det gjelder adopsjon.

Chainlink er svært undervurdert etter den siste nedgangen.

Chainlink (LINK)

Chainlink har som mål å gi pålitelig informasjon ved å oppmuntre dataleverandører som fungerer som orakler – bygge bro mellom smarte kontrakter og eksterne kilder som finansmarkedsrapporter – for å gi dem en mulighet til å tjene belønninger i kryptovaluta når deres tjenester brukes innenfor disse plattformene. Prosjektet har som mål å effektivisere dataflyten til smarte kontrakter, som er nøkkelen til markedsvekst.

The Near Protocol er en blokkjede som tar sikte på å løse problemene med lave transaksjonshastigheter, begrenset gjennomstrømning og dårlig kompatibilitet. Dette muliggjør mer effektiv bruk generelt gjennom en desentraliserte applikasjonsplattformer, som kan revolusjonere systemer samt utvikle nye.

Hvilken er bedre?

Både Chainlink og Near Protocol er ganske gode investeringer. Ved å løse noen av de store problemene som har plaget kryptovalutaer som Ethereum, har Near Protocol en god sjanse til å bli tatt i bruk i alt fra DeFi til NFT-er. Dette kan føre til at den vil vokse i verdi ganske eksponentielt i løpet av året.

Men på pari-til-pari-basis kommer Chainlink ut som en bedre aktør. Det er fordi, i motsetning til Near Protocol som må konkurrere med mange andre prosjekter i kjernemarkedet, har Chainlink markedsdominans.

Chainlink kontrollerer mer enn 60 % av det desentraliserte orakelmarkedet. Med flere prosjekter som tar den i bruk, vil Chainlink sannsynligvis oppleve en ganske eksponentiell vekst i fremtiden. Så langt brukes smarte kontrakter på alle større plattformer som Ethereum og Solana Chainlink smarte kontrakter.

Chainlink er også ganske undervurdert, gitt at den ikke steg like mye som de fleste andre kryptovalutaer i 2021. Den sank også sammen med det bredere markedet i januar 2022. Med det bredere kryptovalutamarkedet som nå kommer seg, kan Chainlink oppleve mye raskere vekst enn de fleste andre kryptoer i 2022.