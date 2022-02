Filecoin vs Tezos, hvilken er et bedre kjøp?

Viktige punkter:

Begge er undervurdert og kan stige etter hvert som markedet blir bullish.

Tezos har mer potensial på grunn av veksten i NFT-markedet.

Tezos er også en stor aktør innen DeFi, et raskt voksende aspekt av krypto.

I sin enkleste form er Filecoin et distribuert lagringssystem som lar brukere leie ubrukt harddiskplass. Prosjektet ble opprettet av Protocol Labs og bygget på toppen av det interplanetære filsystemet. Det gir enkel tilgang fra hvor som helst i verden uten ekstra kostnader eller ventetid under forsinkelser fordi det er en åpen kildekode-innsats uten enkeltpunktsvikt som andre selskaper har hatt før dem.

Tezos er en neste generasjons blokkjede som er designet fra grunnen av for å være skalerbar, sikker og fleksibel. Dette betyr at den kan utføre peer2peer-transaksjoner med høy hastighet samtidig som den fungerer som en utmerket plattform for å implementere smarte kontrakter – alt uten å ofre noen av kjernefunksjonene eller prinsippene.

Hvilken er et bedre kjøp?

Både Tezos og File coin er gode investeringer i februar. Begge har det grunnleggende for å stige og teste nye høyder i 2022.

Men på et komparativt grunnlag har Tezos mer potensial. Tezos har sett sin andel av NFT-markedet vokse, og dette er en stor sak fordi NFT-er er i sterk vekst for øyeblikket, en faktor som kan bidra til å øke etterspørselen etter plattformer som Tezos.

For eksempel, på slutten av 2021, introduserte Formel 1-teamet, McLaren Racing, en ikke-fungibel token (NFTs)-plattform der digitale kunstsamlere kan kjøpe F1-samlerobjekter. Denne er bygget på toppen av Tezos blokkjede-protokoll som foretrekkes av mange i denne bransjen fordi den gir større sikkerhet enn andre lignende nettverk.

Tezos har også fått gjennomslag som en DeFi-plattform, et annet vekstområde innen krypto som kan ta krypto til nye høyder.

Alle disse faktorene gjør Tezos til en topp kryptovaluta å se på, selv om Filecoin også har gode odds for lønnsomhet.