Bør du kjøpe Chainlink (LINK) nå? Teknisk analyse

Med kryptomarkedet som er i en rask nedadgående trend, er flere markedsaktører bekymret for hva som kan være den riktige handelsbeslutningen når det gjelder å kjøpe Chainlink-eiendelene (LINK) .

Ta en titt på hvordan LINK/USD teknisk analyse før du vurderer en kjøpsordre.

Tekniske nivåer å se på før du kjøper Chainlink

Kraftige bearish stormer trekker verdien av Chainlink nedover etter at svakt volum blant oksene førte til at verdien av Chainlink ble svekket mot amerikanske dollar. Samtidig antas det at tilbud og etterspørsel er de viktigste faktorene som styrer prishandlingen til det digitale valutamarkedet.

Fra nord til sør har LINK/USD-handelsaktiviteter vist seg å være et godt eksempel på reaksjonen forårsaket som et resultat av tilbud og etterspørsel i markedet, som har en tendens til å sette et preg på prishandlingen i kryptomarkedet.

LINK/USD timediagram teknisk analyse

Kilde – TradingView

Med en teknisk analyse av 4-timers diagrammarkedet vil investorer oppdage at LINK/USD-diagrammønsteret er i en langsiktig bearish prisbevegelse. Ved siden av å kjøpe LINK/USD til dette prispunktet vil det muliggjøre en langsiktig gevinst for tradere fordi $10,59 fungerer som den laveste første støtten for eiendelen.

Siste tanker og handelsanbefaling

Det kommende møtet i Federal Open Market Committee (FOMC) som kommer på onsdag vil kanskje utløse en økning i volatiliteten i kryptomarkedet. Etter forventninger fra markedsaktører ventes en rentehevingsmelding fra Fed-formann Jeremy Powell snart.