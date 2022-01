Fantom (FTM) overgår 12 milliarder dollar i TVL

Fantom (FTM) ser ut til å vise muskler. Blokkjeden regnes som den mest direkte konkurrenten til Ethereum, og basert på nylige hendelser ser det ut til at den lever opp til dette. Selv om prisen er ned i dag på grunn av bredere motvind innen krypto, ser det ut som en god innsats for fremtiden. Her er noen høydepunkter:

Fantom (FTM) har passert 12 milliarder dollar i Total Value Look, noe som gjør den til en av de mest verdifulle DeFi som finnes.

Den siste økningen betyr at FTMs TVL nå er høyere enn for Solana og Avalanche.

Med denne trenden ser Fantom (FTM) ut til å konkurrere direkte med Ethereum på kort sikt.

Datakilde: Tradingview.com

Fantom (FTM) – Hvor går det videre

Prisutviklingen i det bredere kryptomarkedet har holdt seg ganske bearish. De fleste mynter har falt, og FTM er ikke annerledes. I skrivende stund handles den til $1,97, en nedgang på nesten 11% i løpet av 24-timers intradagshandel.

Men enda viktigere, FTM har nå økt over 12 milliarder dollar i total verdi låst. Dette gjør den større enn Solana og Avalanche når det gjelder TVL. Kort tid etter at nyheten ble annonsert, steg FTM med 17 %, selv om sentimentet i bredere krypto har tynget prisen, og har fått den til å falle i løpet av de siste 24 timene. Men til tross for dette er dette et godt tegn på at Fantom vokser og vokser raskt.

Bør du kjøpe Fantom FTM?

Ja, med den typen vekst vi har sett i FTM de siste månedene, bør du ha den i porteføljen din. Det faktum at tokenet er nede akkurat nå betyr at du har en sjelden sjanse til å få rabatt. Dette er et langsiktig spill for folk som leter etter Ethereum-alternativer.