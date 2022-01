Olympus (OHM) faller nesten 95 % fra all-time high

Olympus (OHM) oppelver et press nedover på prisen som ser ut til å vedvare. DAO-tokenet faller kraftig, og ettersom markedet er lite risikovillig, kan det ta mye tid før OMH kommer seg. Her er noen bemerkelsesverdige høydepunkter:

I skrivende stund handles OMH for 64,81 dollar, en nedgang på omtrent 4 % i løpet av 24-timers intradagshandel.

Dessuten handles Olympus (OHM) nå til over 90 % lavere enn all-time high.

Kryptomarkedskrakket vil sannsynligvis forværre prisutviklingen, med mer negativt press forventet i de kommende dagene.

Olympus (OHM) – Kan den komme seg?

Mange mynter har falt i markedet de siste ukene. Noen er til og med langt lavere enn all-time highs. Så dette er ikke noe unikt for Olympus (OHM). Men det er bekymringsfullt å se et så raskt fall, ved pressetiden ble mynten handlet nesten 95 % ned fra all-time high.

Men selv midt i disse motvindene har prosjektet forsøkt å bygge seg opp, og har lansert en ny 12-måneders plan designet for å innlede et "sterkere økosystem". Om dette vil gjøre noe for å løfte nedovertrykket gjenstår å se. Men så langt ser det ut til at OMH kan komme inn i point of no return.

Bør du kjøpe Olympus (OHM)?

Olympus (OHM), for de av dere som ikke kjenner til det, er en plattform designet for å motivere brukere til å satse det opprinnelige OHM-tokenet. Håpet er at OHM vil vokse til å bli en kryptoreserve, på samme måte som den amerikanske dollaren er. Dette høres litt langsøkt ut, men da prosjektet ble lansert, hadde det en stor tilhengerskare. For øyeblikket er det kanskje ikke riktig tidspunkt å kjøpe Olympus (OHM) gitt motvinden i markedet.