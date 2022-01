Bør du kjøpe XRP midt i det pågående SEC-søksmålet?

Sentrale punkter

Ripple labs kjemper med SEC-søksmål.

Selskapet har nettopp kjøpt tilbake 200 millioner dollar i serie C-aksjer.

Selskapet er fortsatt optimistisk angående hva 2022 vil bringe på bordet.

Det er ikke lenger noen tvil om at Ripple labs Inc lenge har kjempet i en sak med US Securities and Exchange Commission (SEC) som enda ikke er løst.

I følge en rapport fra gigantiske kryptoforskningsnettverk ble Ripple i slutten av desember 2020 siktet av US Securities and Exchange Commission (SEC), etter den påståtte økonomiske saken om at Ripple samlet inn mer enn 1,3 milliarder dollar i uregistrerte inntekter som et resultat av å selge XRP-papirer til institusjonelle investorer.

Anklagen ble brakt frem i rampelyset da Securities and Exchange Commission (SEC) erklærte at Ripple-tokenet skulle merkes som en økonomisk sikkerhetseiendel og ikke som et betalingssystem.

Spol frem til ubalansen som påvirker Ripple-markedsverdien og flere finansinstitusjoner som trekker tilbake aksept av XRP-tokenet på deres handelsplattformer. Slike gigantiske teknologiselskaper som Coinbase og Bitstamp er blant listen over USA-baserte selskaper som har fjernet den digitale XRP-valutaen fra sine handelsmidler.

Men med et optimistisk blikk på 2022, ser det ut til at Ripple-mynten vil gi en positiv effekt på markedsverdien. Som den nylige kunngjøringen fra administrerende direktør Brad Garlinghouse uttalte onsdag, hadde det San Francisco-baserte selskapet nettopp kjøpt tilbake 200 millioner dollar i serie C-aksjer, til tross for motvinden på grunn av SEC-søksmålet.

Tekniske nivåer å se før du kjøper Ripple

Kilde – TradingView

XRP-pris handles over støtte på $0,55 etter å ha falt under motstanden på $0,805. Markedet beveger seg sidelengs sammen med den horisontale støtten, mens $0,805 og $0,55 representerer markedsmotstand på kort sikt og umiddelbar støtte.

Imidlertid, hvis verdien av XRP skulle gå over motstanden på $0,805, vil det generelle markedssentimentet for eiendelen gjenoppta bullish prisbevegelse mot nord.

I tillegg, med indikatoranalysen, ser det ut til at ATR-verdien (Average True Range) har en tendens til å nærme seg det laveste nivet på flere år mens Relative Strength Index (RSI) holder seg nøytral.

I hovedsak uttrykker både volatilitetsforholdet sammen med resultat- og tapsforholdet at den nåværende situasjonen til XRP ligger i en nøytral skjevhet. Derfor kan en økning i volatilitet fremskynde prishandlingen til eiendelen for å få bullish momentum fra kjøperne.