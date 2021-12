Styrelederen for Bitcoin Foundation antyder at inflasjon og umettelig appetitt fra regjeringer til å skrive ut fiat-penger kan hjelpe Bitcoin til å stige over det høyt ventede nivået på $100 000, og øke med 300 % eller mer for å bryte den sekssifrede barrieren i 2022.

Brock Pierce, milliardærgründer og en av kryptovalutaens pionerer, anslår positive utsikter for Bitcoin neste år.

Block.One-medgrunnleggeren mener at til tross for Bitcoins nåværende kamp, kan de neste tolv månedene være avgjørende for å gi referanse-kryptovalutaen en frisk oppside.

Men han tenker ikke bare på at BTC skal nå en ny all-time high over $69 000. Han tror markedet kan være vitne til et utbrudd utover $100k-barrieren, med avbøtende eksterne faktorer som presser den digitale ressursen enda høyere langs den sekssifrede skinnen.

Den tidligere amerikanske presidentkandidaten delte sin spådom under et intervju på Fox Business.

Inflasjon og finansiell usikkerhet øker volatiliteten

Pierce tror at Bitcoins pris kan få noe medvind fra den uendelige trangen til å trykke mer valuta. Han ser på denne faktoren som en av de viktigste driverne for Bitcoin-prisen i fremtiden, mer enn til og med vekst innenfor det bredere kryptomarkedet.

Entreprenøren sier at Bitcoins volatilitet er en annen faktor, og bemerker at kryptovalutaen stort sett ikke fungerer som en "sikring i seg selv." Han bemerker at i motsetning til gull eller eiendom, er den digitale eiendelen mer risikofylt, men begeistrer av den ene grunnen at den gir enorm avkastning.

Han forklarte at fortsatt økende inflasjon og finansiell usikkerhet kan være de drivende faktorene som presser Bitcoin-prisene høyere.

" Jeg ville ikke bli overrasket om vi ser en Bitcoin-pris neste år over $100 000. Det er til og med tenkelig at den kan bryte $200 000 for et øyeblikk ," bemerket han.

I denne forbindelse er det sannsynlig at Bitcoin kan se et rally på 300 % eller mer før den avkjøles.

Pierces sentiment gjenspeiler flere andre som ser på 2022 som et år hvor kryptovalutaer kan se flere gevinster . Hans kommentarer om behovet for riktig regulering i kryptoområdet er også et tema som berøres av ulike industri- og markedsaktører, inkludert FTX-sjef Sam Bankman-Fried og Cardano-grunnlegger Charles Hoskinson.

Bitcoin handles like over $48 000 i skrivende stund, opp nesten 1,5% i løpet av dagen, men omtrent 5% ned den siste uken.

BTC/USD er også nesten 31% ned fra toppen på $69 044 nådd i november. Den digitale eiendelen har imidlertid klart seg bedre enn amerikanske aksjer med over 75 % oppgang i 2021, sammenlignet med rundt 28 % for S&P 500 og 22 % for Nasdaq.