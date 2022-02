i2c så et 500 % hopp i utstedelse av kryptolinkede kort og en økning på 600 % i transaksjonsvolum, sa McCarthy til CNBCs «Squawk on the Street».

Han sier at det gjennomsnittlige daglige transaksjonsvolumet er på 60 millioner dollar, med volatilitet som ikke har stor innvirkning på daglige utgifter.





i2c Inc.-president Jim McCarthy sier at firmaet fortsetter å se en enorm vekst i bruken av kryptostøttede kort til tross for volatiliteten som har fått prisene på digitale eiendeler til å stupe.

Nivåene av vekst og bruk sett på kryptotilknyttede kort i 2021 oversteg langt det som ble observert i tradisjonelle kreditt- og debetkort, sa i2c-sjefen til CNBCs "Squawk on the Street" mandag.

Han sa at på tvers av Visa- og Mastercard-produkttilbudene, økte utstedelsen av kryptostøttede kort 500 % mellom januar og desember i fjor.

I mellomtiden økte transaksjonene seksdoblet, med 600% økning selv om prisene på kryptovalutaer steg og begynte å falle mot slutten av året.

Folk bruker kryptolommebøker fra Visa eller Mastercard til daglige utgifter, la han til. Han mener dette er grunnen til at sektoren fortsetter å "se mye vekst uavhengig av volatiliteten i underliggende eiendeler."

Hver dag brukes, ifølge McCarthy, i gjennomsnitt 60 millioner dollar.

Han fortalte også CNBC at det så langt ikke har vært en direkte korrelasjon mellom prisene som avtar og økning eller redusert bruk blant forbrukerne.

I en kommentar til demografien og hva brukerne brukte mer på daglig basis, fremhevet i2c-presidenten at det virkelig går på tvers av alle aldre. For eksempel viste en studie av over 3,5 millioner brukere at 45 % av kryptostøttende kortbrukere var 35 år og eldre.

På spørsmål om hva dette betydde for industrien selv når kryptovaluta ser på desentralisert finansiering fremfor tradisjonelle betalingsskinner, bemerket han:

" Jeg tror at DeFi er fortsatt mer teoretisk på dette tidspunktet. [Igjen] der jeg sitter, det jeg synes er interessant er at folk bruker disse eiendelene, selv om det er mye volatilitet i dem, til daglig bruk med tradisjonelle skinner .»

McCarthys kommentarer kommer noen dager etter at Visa Inc., verdens ledende leverandør av kredittkort, rapporterte om behandlede betalinger verdt 2,5 milliarder dollar foretatt via kryptokoblede kort. Selskapet sa at dette representerte et volumhopp på 70 % over det som ble registrert i 2021.

i2c står angivelig for over 5 millioner kryptostøttede kort, med tjenester tilgjengelig i 200 land og tilgjengelighet 24/7. Silicon Valley-firmaet ble grunnlagt i 2001.