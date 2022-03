Det bemerkelsesverdige med Bitcoins gevinster i dag er at de kommer til tross for den fortsatte usikkerheten rundt Russland-Ukraina-konflikten.

Bitcoin (BTC) har steget til $41 680 i løpet av mandagen, midt i fornyet kjøpspress på tvers av kryptomarkedene.

Oppsidebevegelsen er replikert i altcoins, med Ethereum (ETH) opp 7% til over $2 800 mens Solana (SOL) og Terra (LUNA) begge har steget mer enn 14%.

Den totale verdivurderingen av kryptomarkedet er opp 7,4 % til 1,93 billioner dollar, med Bitcoins markedsverdi på opptil 793 milliarder dollar.

For øyeblikket er BTC kort ukorrelert til Wall Street og handler mer som gull enn som en risiko-på-eiendel, som vi har sett de siste månedene.

De makroøkonomiske faktorene som har hindret BTC er fortsatt tilstede, med usikkerhet rundt krigen i Ukraina og Feds renteøkningsplaner som vil sannsynligvis fortsette å diktere investorsentimentet på kort til mellomlang sikt.

Natalie Brunell, verten for Coin Stories Bitcoin Podcast, sier imidlertid at Ukraina-konflikten har fremhevet hva Bitcoin handler om for det globale samfunnet. Ifølge henne:

" Det globale pengesystemet sprekker opp, og #Bitcoin har dukket opp som en uberørt spare- og frihetsteknologi som er grenseløs, tillatelsesløs, sensurbestandig og ikke kan konfiskeres. Russland-Ukraina-krisen setter søkelyset på dette ," sa hun til Fox Business.

Brunells kommentarer kommer etter hvert som bitcoin-donasjoner til Ukraina fortsetter å skyte i været og kryptohandelsvolumene i rubel stiger midt i den russiske valutaens svakhet.

Når det gjelder om BTC kan opprettholde den nåværende oppsiden eller holde på gevinster, mener Dylan LeClair, en senioranalytiker ved et investeringsfond for digitale aktiva hos UXTO Management at det er et sannsynlig scenario.

Ifølge analytikeren er BTCs siste økning avhengig av et økende antall "diamanthender". Han peker på data som viser at mer enn 80 % av Bitcoins sirkulerende tilbud har flyttet fra år til dato.

“ Bare 15,5 % av #bitcoins sirkulerende tilbud har flyttet seg i 2022 til tross for økende nivåer av makroøkonomisk usikkerhet. HODLere er helt uberørte. Ganske forbløffende når du tenker på det,» tvitret LeClair mandag.

Crypto trader og investor Scott Melker ønsker å se BTC bryte over $42 og opprettholde momentum over det for å ha sjansen til nye ben for ytterligere gevinster.

